Președintele Iranului ordonă restabilirea accesului la internet, după luni de blackout. O publicație a regimului ridică semne de întrebare

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a emis luni un ordin pentru redeschiderea accesului la internetul mondial, conform anunțului făcut de un oficial citat luni de presa de stat, după aproape 90 de zile de blackout în contextul războiului lansat de Statele Unite și Israel, a scris Reuters.

Ministrul iranian pentru tehnologia informației și a comunicațiilor a declarat ulterior pentru cotidianul Shargh că autoritățile au început procesul de restabilire a accesului la internet la nivelurile premergătoare restricțiilor introduse inițial în ianuarie.

Anunțul făcut de Sattar Hashemi nu detaliază modul în care se va face reconectarea la rețeaua globală după decizia luată de președinte.

Fars News, o publicație afiliată Gărzilor Revoluționare ale Iranului, pusese la îndoială autoritatea administrației de a emite un astfel de ordin, argumentând că decizia de restricționare a accesului la internet a fost luată de Consiliul Suprem de Securitate Națională și că, prin urmare, același organism trebuie să le anuleze, a scris publicația de opoziție Iran International.

Fără internet aproape 90 de zile

Cei mai mulți dintre iranieni nu au avut acces la internetul mondial timp de 87 de zile, a precizat luni observatorul de profil NetBlocks. O parte dintre cetățeni, însă, au folosit VPN-uri avansate și scumpe pentru a ocoli restricțiile.

Inițial, autoritățile dispuseseră întreruperea accesului la internet începând din 8 ianuarie, ca răspuns la protestele antiguvernamentale. Situația a revenit treptat la normal în februarie, însă a fost impus un nou blackout după atacul lansat în 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Chiar și pe timp de pace, accesul la internet rămâne puternic restricționat în Iran, unde multe site-uri web sunt cenzurate, iar autoritățile s-au folosit tot mai mult de un intranet pentru a oferi servicii fără să depindă de internetul mondial, în special în cazul școlilor care în prezent își desfășoară cursurile în sistem online.