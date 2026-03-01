Președintele Iranului: Răzbunarea morții lui Ali Khamenei este „dreptul și datoria legitimă a țării”

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a transmis că uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în atacurile americane și israeliene, este o „declarație de război împotriva musulmanilor”, iar răzbunarea Iranului este „un drept și o datorie legitimă”.

Într-o declarație emisă duminică presei de stat iraniane, Pezeshkian a declarat că liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis „de mâna celor mai ticăloși din lume”, transmite CNN.

„Asasinarea celei mai înalte autorități politice a Republicii Islamice Iran și a unui lider proeminent al șiiismului la nivel mondial (…) este percepută ca o declarație deschisă de război împotriva musulmanilor, și în special împotriva șiiților, de pretutindeni din lume”, a transmis Pezeshkian înt declarația difuzată de televiziunea de stat.

El a adăugat că răzbunarea uciderii lui Khamenei este un drept și o obligație a Republicii Islamice.

„Republica Islamică Iran consideră că vărsarea de sânge și răzbunarea împotriva autorilor și comandanților acestei crime istorice este datoria și dreptul său legitim și își va îndeplini această mare responsabilitate și datorie cu toată puterea”, a declarat Pezeshkian.