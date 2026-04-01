Președintele Iranului se adreseză direct americanilor: „Iranienii nu nutresc dușmănie”

Președintele Iranului Masoud Pezeshkian a afirmat, într-o scrisoare deschisă în care se adresează poporului american, că Teheranul nu poartă dușmănie americanilor de rând cărora le cere să analizeze care sunt scopurile războiului inițiat împotriva Iranului, o țară care „nu a ales niciodată calea agresiunii”, transmite Iran International, citând presa iraniană de stat.

„Iranul nu a ales niciodată în istoria sa modernă calea agresiunii, expansiunii, colonialismului sau dominației”, a scris Masoud Pezeshkian în scrisoare.

El a spus că iranienii „nu nutresc dușmănie față de alte națiuni, inclusiv față de poporul Americii”, adăugând că portretizarea Iranului ca o amenințare este „produsul capriciilor politice și economice ale celor puternici” și că aceste lucru „nu este conform realității istorice și faptelor observabile din ziua de astăzi”.

„Acest lucru ridică o întrebare fundamentală: care sunt interesele poporului american care sunt slujite prin acest război?”, a scris Pezeshkian.

Președintele Iranului susține că Statele Unite au acționat în folosul Israelului prin conflictul cu Iranul întrucât „America a intrat în această agresiune ca un instrument pentru Israel, influențată și manipulată de acest regim.”

Oficialul iranian a spus că atacurile asupra infrastructurii și continuarea acțiunii militare ar intensifica instabilitatea și suferința umană. „Mersul în continuare pe calea confruntării este mai costisitoare și mai inutilă ca niciodată”, a conchis Pezeshkian.

Teheranul neagă că a cerut un armistițiu

Publicarea scrisorii președintelui Pezeshkian a avut loc la numai câteva ore după ce Iranul a negat miercuri afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia Teheranul ar fi cerut un armistițiu, a relatat televiziunea de stat, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe.

„Declarațiile lui Trump privind solicitarea Iranului de a se încheia un armistițiu sunt false și nefondate”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, Esmaeil Baqaei.

Reacția a venit după ce, mai devreme în cursul zilei de miercuri, liderul de la Casa Albă a susținut, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Truth Social, că noul lider al Iranului „tocmai” a cerut Statelor Unite un armistițiu. Trump a precizat că nu va lua în considerare încetarea ostilităților decât după redeschiderea strâmtorii Ormuz.

„Președintele noului regim din Iran, mult mai puțin radicalizat și mult mai inteligent decât predecesorii săi, tocmai a cerut Statelor Unite ale Americii un ARMISTIȚIU!”, a scris președintele american.