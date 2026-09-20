Președintele israelian Isaac Herzog a grațiat un fost soldat care a ucis un palestinian rănit

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a grațiat un fost soldat israelian condamnat pentru omor prin imprudență în urma uciderii unui palestinian rănit, în pofida obiecțiilor armatei israeliene, după cum au relatat sâmbătă seară mai multe instituții de presă din Israel, conform AFP.

Într-un comunicat, Herzog a precizat că a aprobat solicitarea lui Elor Azaria de ștergere a antecedentelor penale având în vedere expirarea termenului de prescripție, faptul că Azaria își executase pedeapsa în urmă cu opt ani și își exprimase regretul pentru uciderea victimei, precum și dorința de a-i permite fostului soldat să-și continue viața, notează Agerpres.

Herzog a menționat că, în cererea sa de grațiere, Azaria îi spusese președintelui de la acea vreme, Reuven Rivlin, că focul de armă tras de el fusese o eroare operațională. Rivlin refuzase să-l grațieze.

Un rol în această decizie l-a jucat și apropiata sărbătoare Yom Kippur (Ziua Ispășirii), cea mai sfântă zi din calendarul iudaic, a mai precizat Herzog. Aceasta începe duminică, la apusul soarelui.

„În spiritul apropiatei Zile a Ispășirii și după mulți ani în care (fostul soldat) a trăit cu consecințele faptelor sale, președintele Herzog a decis că circumstanțele, timpul scurs și regretul exprimat de Azaria justifică oferirea posibilității acestuia de a începe un nou capitol în viață”, se arată într-un comunicat al biroului său.

Însă cotidianul israelian Haaretz a relatat, citând un consilier principal al șefului Statului Major, Eyal Zamir, că Azaria nu a dat dovadă de remușcări și nici nu și-a asumat responsabilitatea pentru fapta sa, nici chiar la zece ani de la condamnare.

Biroul lui Herzog a precizat că Azaria a dorit să evite dificultățile în găsirea unui loc de muncă. De asemenea, președintele a invocat anumite „circumstanțe medicale complexe”, neprecizate, cu care se confruntă familia Azaria.

Conform informațiilor apărute, în absența acestei decizii, cazierul lui Azaria nu ar fi fost șters până în anul 2032.

Fostul medic militar a ucis un atacator palestinian rănit, care zăcea la pământ, trăgându-i un glonț în cap la Hebron, în martie 2016. Publicația Haaretz a relatat că Azaria a fost chemat la fața locului după ce un coleg soldat fusese înjunghiat de doi palestinieni. Unul dintre atacatori a fost împușcat mortal, în timp ce celălalt a fost rănit de șase gloanțe.

Ziarul a precizat că Azaria a tras un singur foc de armă în capul bărbatului, la aproximativ 11 minute după atac.

Cazul a atras atenția la nivel mondial și a stârnit controverse aprinse în Israel.