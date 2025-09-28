Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru cetățenii din Republica Moldova: „E o zi istorică. E foarte important ca oamenii să meargă la vot”

Președintele Nicușor Dan spune că astăzi este o zi decisivă și istorică pentru Republica Moldova. El a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să meargă la vot.

„O e chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii zic de obicei că sunt importante alegerile, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan duminică, care se afla la un eveniment împreună cu fiica sa.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să meargă la vot”, a adăugat el.

Numărul moldovenilor care au ieșit la vot astăzi este mai scăzut, pentru moment, față de alegerile anterioare. Până la ora 11:00, au votat 403.521 de cetățeni (14,44%).

La alegerile parlamentare trecute, din 2021, până la această oră votaseră 484.828 de persoane, adică 17,30%. La alegerile prezidențiale din 2024, al doilea tur, până la această oră votaseră 469.593 de persoane, adică 16,86%.

Detalii despre desfășurarea alegerilor din Republica Moldova pot fi citite LIVE TEXT pe HotNews: