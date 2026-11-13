Președintele Poloniei a blocat legea care permitea autorităților să cenzureze conținutul ilegal de pe internet 

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a respins vineri, prin veto, un proiect de lege care să permită autorităților de reglementare să decidă dacă anumite postări publicate online sunt ilegale. Este a doua oară când președintele se opune unei legi prin care Polonia să implementeze Actul legislativ european privind serviciile digitale (DSA), potrivit Reuters.

Nawrocki a declarat că proiectul de lege, modificat și retrimis Parlamentului după ce a respins o versiune anterioară în ianuarie, le-ar fi acordat funcționarilor statului puteri excesive în ceea ce privește libertatea de exprimare pe internet.

„Nu este rolul unui funcționar să decidă dacă un anumit conținut constituie sau nu o infracțiune. Aceasta este exclusiv atribuția instanțelor independente”, a spus președintele într-un videoclip publicat pe platforma X.

Proiectul de lege, adoptat în octombrie de Seim, camera inferioară a Parlamentului polonez, ar fi permis autorităților de reglementare să dispună blocarea conținutului online, inclusiv a amenințărilor cu caracter infracțional și a mesajelor care instigă la violență. Deciziile ar fi putut fi contestate în instanță.

Nawrocki, un aliat al opoziției naționaliste, și guvernul proeuropean condus de premierul Donald Tusk au avut în repetate rânduri divergențe de la preluarea mandatului de către președinte. Nawrocki a respins prin veto 48 dintre proiectele de lege inițiate de guvern.

Adoptarea legii devenise urgentă după o serie de atacuri cu cuțitul în școlile din Polonia, în luna octombrie. Într-unul dintre incidente, un adolescent de 15 ani a purtat o cameră video montată pe cască și părea că intenționează să filmeze atacul.

Ministrul pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat că veto-ul lasă Polonia fără instrumentele de care guvernul spune că are nevoie pentru a interveni rapid în astfel de situații.

„Acest veto nu înseamnă doar aruncarea unei legi la gunoi, ci reprezintă o permisiune pentru ură, discursuri instigatoare la ură și moartea pe care o aduce și internetul”, a scris Gawkowski într-o postare pe X.

Nawrocki a respins legătura dintre proiectul de lege și atacurile din școli, acuzând guvernul că folosește aceste incidente violente pentru a-și impune inițiativa legislativă.

„Au exploatat o tragedie și au recurs la șantaj emoțional pentru a impune reglementări care oferă guvernului un control practic arbitrar și posibilitatea de a decide ce putem și ce nu putem spune, scrie sau publica”, a declarat președintele.

Premierul Donald Tusk a apărat proiectul de lege într-o postare pe X.

„Protejarea copiilor de infractorii din mediul online. Este greu de imaginat o problemă mai importantă, care ar trebui să unească oamenii indiferent de apartenența politică. Și totuși, el a respins legea prin veto”, a scris Tusk.

Gawkowski a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că va elabora un nou proiect de lege pe această temă.