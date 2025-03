Președintele Poloniei, întâlnire cu șeful NATO. Duda cere creșterea cheltuielilor pentru apărare la 3% din PIB: „Nu putem aștepta până în 2030”

Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a avut o întrevedere cu secretarul general al NATO, joi, la Bruxelles, și a declarat în conferința de presă pe care a susținut-o alături de Mark Rutte că este de părere că toate statele din alianță ar trebui să își majoreze imediat cheltuielile pentru apărare la 3% din Produsul Intern Brut, transmite Reuters.

Cei doi oficiali s-au întâlnit la sediul NATO din Bruxelles, orașul care găzduiește, tot joi, și reuniunea extraordinară a Consiliului European.

„Am înaintat secretarului general o cerere scrisă pentru ca această chestiune să fie adusă în discuție la următorul summit de la Haga și să fie luată o astfel de decizie (…), ca minim 3% din PIB-ul statelor membre ale alianței să fie alocat (pentru apărare, n.r.)”, a spus liderul polonez. „Situația este de așa natură încât nu putem aștepta până în 2030”, a adăugat el.

Creșterea cheltuielilor militare este susținută și de Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, fiind una dintre cele „trei premise” ale mandatului cu care a mers la reuniunea Consiliului European, după cum a declarat chiar el, joi, înaintea ședinței.

Într-o conferință de presă din 28 februarie, Bolojan a fost întrebat de reprezentanții presei dacă în urma consultărilor cu partidele a fost stabilit un mandat concret în privința majorării și dacă ar putea România să treacă de nivelul de 2,5% din PIB ca alocare pentru sectorul apărării.

„Nu s-a stabilit un mandat imperativ pentru că ar impune niște constrângeri și nu ți-ar permite să te adaptezi la discuțiile care au loc. Cred că România are deja un buget de apărare crescut. Cred că el ar putea crește etapizat, într-un an, doi, să ajungă la 3%, dacă nu se impun alte creșteri sub presiune. Un lucru important pentru a asigura această creștere este faptul că s-a găsit o formulă ca această suplimentare de cheltuieli pe apărare să fie scoasă din calculul deficitului, în așa fel încât să nu avem și această presiune”, a răspuns Ilie Bolojan.