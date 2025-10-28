Președintele Taiwanului citează o poveste biblică și numește modelul pentru apărarea insulei amenințate de China

Președintele taiwanez Lai Ching-te, fotografiat pe 19 septembrie 2025 la o expoziție de tehnică militară organizată la Taipei, FOTO: AA / Abaca Press / Profimedia Images

Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat într-un mesaj publicat marți că Israelul este un model de la care țara sa poate învăța în ceea ce privește consolidarea apărării, liderul de la Taipei amintind totodată de povestea biblică a lui David și Goliat pentru a ilustra nevoia de a înfrunta autoritarismul, relatează Reuters.

Deși Israelul, ca majoritatea țărilor din jurul lumii, nu are relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, guvernul de la Taipei a fost un susținător ferm al statului israelian de la atacul sângeros lansat în octombrie 2023 de Hamas, atac care a declanșat războiul din Fâșia Gaza.

Participând luni seara la o cină organizată în Taiwan de Comitetul American pentru Afaceri Publice Israeliene (AIPAC), Lai – care a căutat, de asemenea, să atragă sprijinul presei conservatoare din SUA pentru a câștiga sprijinul Casei Albe – a afirmat că poporul evreu a suferit o persecuție constantă de-a lungul istoriei sale.

„Poporul taiwanez privește adesea la exemplul poporului evreu atunci când se confruntă cu provocări la adresa statutului nostru internațional și cu amenințări la adresa suveranității noastre venite din partea Chinei. Poporul Taiwanului nu s-a descurajat niciodată”, a spus el, potrivit declarațiilor publicate marți de biroul său.

El a adăugat că politica de conciliere nu a fost niciodată o cale eficientă de a opri guvernele autoritare, iar conceptul de „pace prin forță” este un principiu pe care societățile israeliene, americane și taiwaneze îl împărtășesc de ani de zile.

„Hotărârea și capacitatea Israelului de a-și apăra teritoriul oferă un model de preț pentru Taiwan. Am crezut întotdeauna că Taiwanul trebuie să invoce spiritul lui David împotriva lui Goliat atunci când se ridică împotriva constrângerilor autoritare”, a continuat Lai.

Taiwanul vrea un „Iron Dome” pe modelul Israelului

Taiwanul are o ambasadă de facto la Tel Aviv, iar Israelul deține un birou de reprezentare similar la Taipei. Nu există o relație echivalentă între Taiwan și palestinieni, cu care China menține o legătură strânsă. Beijingul a recunoscut un stat palestinian în anul 1988.

La începutul acestei luni, Lai a anunțat un nou sistem multistrat de apărare aeriană, numit „T-Dome”, destinat apărării insulei în eventualitatea unui atac viitor din partea Beijingului, care revendică insula democratic guvernată drept parte a teritoriului său.

Lai a declarat în timpul cinei că sistemul T-Dome a fost inspirat de sistemul israelian de apărare antirachetă „Iron Dome” („Cupola de Fier”), precum și de scutul antirachetă „Golden Dome” („Cupola de Aur”) promovat de președintele american Donald Trump.

„Cred că o cooperare trilaterală Taiwan-SUA-Israel poate contribui la atingerea păcii, stabilității și prosperității regionale”, a spus el.

Lai și guvernul său resping revendicările teritoriale ale Beijingului. Ministrul de externe Lin Chia-lung a declarat marți că nu este îngrijorat de posibilitatea ca președintele american Donald Trump, aflat într-un turneu în Asia, să „abandoneze” insula.