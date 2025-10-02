Hamas, abandonată și de țările arabe: „Nu are niciun rol” în viitorul Gazei

Hamas „nu are niciun rol” în viitorul Gazei, a afirmat joi ministrul de Externe al Egiptului, Badr Abdelatty, a cărui țară joacă rol de mediator între Israel și mișcarea islamistă palestiniană, informează AFP.

„Există un acord total între noi, ca arabi și ca musulmani, și chiar și printre membrii Hamas înșiși. Ei înțeleg foarte bine că nu au niciun rol pe viitor și acesta este un fapt”, a spus ministrul în timpul unei conferințe organizate de către Institutul Francez de Relații Internaționale.

Hamas încă nu a răspuns planului lui Donald Trump pentru încheierea conflictului. Planul a fost aprobat de către premierul israelian Benjamin Netanyahu și este susținut de către țările arabe, în primul rând de către țările mediatoare, Qatar și Egipt.

Acordul prevede încetarea focului, eliberarea în 72 de ore a ostaticilor reținuți în Gaza, dezarmarea mișcării palestiniene, o retragere israeliană progresivă din Fâșia Gaza și instalarea unei autorități de tranziție controlată de către Donald Trump, un aliat al Israelului.

„Nu oferim nicio scuză pentru o tabără ca să utilizeze Hamas ca pretext pentru aceste crime nebunești zilnice împotriva civililor. Ce se întâmplă trece dincolo de 7 octombrie, dincolo de răzbunare. Este o epurare etnică și un genocid în desfășurare. Ajunge!”, a spus Abdelatty.

Apărarea civilă a Fâșiei Gaza și autoritățile sanitare din teritoriul palestinian au anunțat că cel puțin 52 de persoane au fost ucise joi în cadrul ofensivei israeliene, printre care și un angajat de la Medici fără Frontiere.

Potrivit ministrului egiptean, „pentru Israel, este important să trăiască în pace și să fie deplin integrat în regiune”.

„Iar noi suntem mai mult decât pregătiți. Toată lumea, saudiții, toată lumea este pregătită pentru o normalizare”, a spus Abdelatty, apreciind că un stat palestinian demilitarizat, care să fie în pace cu Israel ar constitui „singurul răspuns pentru viitor”.