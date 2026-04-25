Președintele Trump nu-și mai trimite emisarii în Pakistan, la negocieri cu Iranul. „Avem toate cărțile. Pot să ne sune”

Președintele Donald Trump a declarat, pentru Fox News, că negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner nu vor mai merge în Pakistan pentru discuții cu Iranul.

Trump a afirmat că nu merită ca delegația americană să facă un zbor de 18 ore până în Pakistan în condițiile în care Statele Unite au toate atuurile în ce privește conflictul cu Iranul.

„Oamenii mei erau pregătiți să plece și, cu puțină vreme în urmă, le-am zis: ‘Nu, nu faceți un zbor de 18 ore ca să ajungeți acolo. Avem toate cărțile. Ei pot să ne sune oricând vor, dar nu veți mai zbura 18 ore ca să discutați despre nimic’”, a declarat Trump.

Ministrul iranian nu i-a așteptat pe emisarii lui Trump

Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a părăsit Islamabadul, capitala Pakistanului, după ce a avut discuții cu mai mulți oficiali pakistanezi, printre care premierul și șeful armatei.

O sursă pakistaneză implicată în discuţii a declarat sâmbătă pentru Reuters că ministrul iranian de externe a transmis oficialilor pakistanezi cerinţele de negociere ale Teheranului, precum şi rezervele sale cu privire la cerinţele SUA.

Şeful diplomaţiei iraniene a sosit vineri seară la Islamabad cu unicul obiectiv declarat de a se întâlni cu conducerea civilă şi militară a Pakistanului, o călătorie care a coincis cu anunţul Statelor Unite privind trimiterea iminentă a unei delegaţii în capitala pakistaneză pentru a încerca să deblocheze negocierile de pace menite să rezolve criza regională.

Conform programului anunţat vineri, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi urmează să îşi continue turneul sâmbătă printr-o vizită în Oman, urmând ca ulterior să ajungă la Moscova.

Kushner și Witkoff urmau să ajungă la Islamabad

Administraţia Trump a indicat că vizita urmează unei solicitări iraniene de a relua negocierile faţă în faţă şi după identificarea „unor progrese” din partea Teheranului.

Cu toate acestea, autorităţile iraniene au respins categoric această evaluare americană şi susţin că o întâlnire nu va avea loc, cel puţin nu în acest moment.

La scurt timp după publicarea ştirii despre vizita la Islamabad a lui Abbas Araghchi, guvernul SUA a anunţat că emisarii speciali ai preşedintelui american pentru aceste negocieri, Jared Kushner şi Steve Witkoff, vor călători la Islamabad sâmbătă pentru a relua discuţiile faţă în faţă.

