VIDEO Președintele unei țări NATO care se învecinează cu Rusia afirmă că Europa se poate apăra și fără americani. „Noi putem mobiliza 280.000 de soldați în câteva săptămâni”

Țările membre ale NATO din Europa se pot apăra și singure, fără sprijinul Statelor Unite în cazul unei agresiuni a Rusiei, însă au nevoie ca echipamentele militare americane achiziționate să funcționeze conform parametrilor, a declarat miercuri președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul unei discuții cu public ce a fost organizată la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Întrebat despre capacitatea Europei de a se apăra, Stubb a afirmat următoarele:

„Două răspunsuri. Primul este un răspuns direct la întrebarea acestui panel. Poate Europa să se apere? Răspunsul meu este fără echivoc: ‘Da’”.

Întrebat de moderatoarea discuției dacă și „fără americani”, președintele finlandez a afirmat că și „fără americani, adică…”.

„Cum? Dar te bazezi pe ei pentru aceste elemente-cheie. Cum ai face asta la scară largă și pe termen lung, și cu intensitate?”, l-a întrerupt moderatoarea.

„Presupunând în plus că Statele Unite ar întrerupe complet orice fel de cooperare? Ei bine, dacă ne uităm la postura de apărare a Europei, în linii mari, într-o țară precum Finlanda… Deci cum o facem? Avem serviciul militar obligatoriu, un milion de oameni l-au efectuat; putem mobiliza 280.000 de soldați în câteva săptămâni”, a răspuns Stubb.

Președintele Finlandei spune că și țara sa se poate apăra în cazul unui atac rusesc

„Avem 62 de [avioane de luptă] F-18. Următoarea ta întrebare va fi: ‘Pot zbura fără americani?’ Nu, nu pot, dar avem încredere că vor continua să zboare, pentru că este în interesul Americii să se întâmple asta? Da, tocmai am cumpărat 64 de F-35”, a continuat acesta, părând să se refere la faptul că țările care le-au cumpărat au nevoie de asistența Pentagonului pentru a le opera.

„Avem cel mai mare arsenal de artilerie din Europa, împreună cu Polonia. Avem rachete cu rază lungă de acțiune, terestre, navale și aeriene. Nu le avem pentru că ne facem griji în legătură cu Stockholm-ul, nu-i așa? Așa că, știți, concluzia este că, dacă mă întrebi dacă armata finlandeză se poate apăra împotriva unui atac rusesc, întreaga postură de apărare, modul în care este concepută, da, putem”, a conchis Alexander Stubb.