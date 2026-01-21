LIVE Forumul de la Davos, dominat de subiectul Groenlanda: Trump vine să stea față în față cu liderii europeni / Mesajul transmis de von der Leyen cu câteva ore înainte: „Acest moment este plin de pericole”

Donald Trump la forumul de la Davos. Foto: Profimedia. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Ursula von der Leyen a făcut apel miercuri la Europa să renunțe la „prudența tradițională” în fața provocărilor unei lumi „din ce în ce mai anarhice” și definite de „puterea brută”, mesajul ei de unitate venind într-un discurs în Parlamentul European ținut cu câteva ore înainte ca președintele Donald Trump să vină la Forumul de la Davos hotărât să-și impuna agenda în ce privește preluarea Groenlandei.

Cele mai importante informații ale zilei, LIVETEXT:

11:51

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că nu va comenta public tensiunile dintre Statele Unite și aliații săi europeni cu privire la doreința Trump de a prelua Groenlanda.

„Puteți fi siguri că lucrez la această problemă în culise, dar nu pot face acest lucru în public”, a spus Rutte în cadrul unei discuții la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Președintele Trump și alți lideri au dreptate. Trebuie să facem mai mult în această privință. Trebuie să protejăm Arctica împotriva influenței rusești și chineze”, a afirmat el.

„Lucrăm la acest lucru, asigurându-ne că vom apăra în mod colectiv regiunea arctică”, adăugat Rutte.

Von der Leyen: „Acest moment de schimbare globală este plin de pericole

„Trăim acum într-o lume definită de puterea brută, fie ea economică sau militară, tehnologică sau geopolitică”, a spus von der Leyen în fața plenului PE de la Strasbourg, evocând „situația instabilă” din Arctica și Groenlanda, bombardamentele „neîncetate” din Ucraina sau tensiunile din Orientul Mijlociu și din regiunea Indo-Pacific, notează AFP.

Tensiunile dintre Statele Unite și Europa cu privire la Groenlanda nu vor face decât să-i „încurajeze”pe „adversarii” noștri, a avertizat ea.

„Desigur, Europa preferă întotdeauna dialogul și soluțiile, dar este pe deplin pregătită să acționeze, dacă este necesar, fără întârziere, în mod unit și cu hotărâre”, a spus președinta Comisiei Europene.

„Acest moment de schimbare globală este plin de pericole. Iar Europa trebuie să fie pregătită să se schimbe și mai repede. Să devină mai independentă. Pentru propriul său viitor”, a mai transmis von der Leyen pe contul să de X.

This moment of global change is fraught with dangers.



And Europe must be ready to change even faster.



To become more independent. For its own future ↓ https://t.co/LwlxjFLhZX — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2026

Trump va fi față în față cu liderii europeni

Donald Trump este așteptat miercuri la Davos pentru o întâlnire tensionată cu liderii europeni, în condițiile în care insistența sa de a anexa Groenlanda la Statele Unite amenință să distrugă alianța transatlantică.

Opoziția europenilor față de intenția lui Trump de a achiziționa Groenlanda și inițiativa sa privind „Consiliul pentru Pace” au deraiat deja planurile privind marele pachet de sprijin economic pentru Ucraina postbelică, potrivit Financial Times.

Trump ar urma să ajungă la stațiunea de lux din Alpii elvețieni cu „aproximativ trei ore întârziere” față de programul inițial, potrivit ministrului său de finanțe, Scott Bessent.

După ce a plecat din Washington seara, Trump a fost nevoit să se întoarcă din zbor din cauza unei probleme la bordul Air Force One și să plece la bordul unui alt avion în jurul miezului nopții.

Înainte de plecarea sa la Forumul Economic Mondial, Trump i-a ironizat dur pe europeni în legătură cu Groenlanda, enorma insulă daneză autonomă pe care o dorește foarte mult.

Întrebat până unde ar fi dispus să meargă pentru a prelua controlul în detrimentul Danemarcei, membru al NATO, el a răspuns: „Veți vedea”.

„America va fi bine reprezentată la Davos – de mine”, a scris el ulterior pe rețeaua sa Truth Social. Cu toate acestea, înainte de plecare, el a mărturisit că nu are „nicio idee” despre cum va decurge călătoria sa.

„Se comportă foarte ciudat pentru un aliat”

El intenționează să participe la mai multe întâlniri pe tema Groenlandei. Președintele american insistă asupra faptului că Groenlanda, o țară bogată în minerale, este vitală pentru securitatea Statelor Unite și a NATO în fața Rusiei și Chinei, în contextul în care topirea ghețarilor din Arctica deschide noi rute și superputerile rivalizează pentru a obține avantaje strategice.

El a accentuat presiunea amenințând că va impune noi taxe vamale de până la 25% pentru opt țări europene pentru sprijinul acordat Danemarcei, ceea ce a determinat Europa să amenințe la rândul ei Statele Unite cu represalii.

Statele Unite „se comportă foarte ciudat pentru un aliat”, a spus miercuri președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, apelând la UE la „unitate și determinare”.

Franța a solicitat un „exercițiu NATO în Groenlanda” și este „gata să contribuie la acesta”, a anunțat Palatul Elysée.

„Inspirați adânc. Nu aveți acest reflex de furie”, a replicat Scott Bessent, invitând europenii să asculte argumentele lui Trump.