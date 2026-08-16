Președinții curților de apel cer explicații președintei CCR privind întâlnirea pe care ar fi avut-o cu Bolojan. „Lipsa de transparență este profund inadecvată”

Președinții curților de apel din România au semnat un comunicat de presă în care îi cer Siminei Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, să clarifice informațiile legate de o întrevedere pe care ar fi avut cu premierul Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Magistrații evocă episodul întâlnirii din 2018 dintre Tănăsescu, pe atunci consilier prezidențial, cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, ce a provocat un scandal în urma căruia Simina Tănăsescu a demisionat.

„Președinții curților de apel din România, în considerarea exigențelor statului de drept și din perspectiva instanțelor judecătorești, chemate să dea efect în activitatea lor jurisdicțională deciziilor Curții Constituționale, consideră necesară clarificarea informațiilor apărute în spațiul public referitoare la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, doamna Elena-Simina Tănăsescu, și domnul Ilie Bolojan, prim-ministru demis, care ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, aceștia din urmă cu interese în dosare aflate pe rolul Curții Constituționale”, se spune în comunicat.

Șefii curților de apel invocă o decizie CEDO

Șefii curților de apel susține că independența și imparțialitatea justiției înseamnă nu doar lipsa unor interferențe exterioare, ci și evitarea situațiilor care pot genera îndoieli privind corectitudinea actului de justiție și care pot afecta încrederea în sistemul judiciar.

„Aceste exigențe sunt aplicabile în egală măsură justiției constituționale. În cauza Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Poloniei, hotărârea din 21 martie 2024, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat interesul public al informațiilor privind agendele întâlnirilor unor judecători ai Curții Constituționale, într-un context în care existau suspiciuni privind contacte cu un om politic interesat de o cauză aflată în examinarea Curții”, exemplifică magistrații.

„Lipsa de transparență care înconjoară asemenea întâlniri ale președintelui Curții Constituționale cu reprezentanți de cel mai înalt nivel ai unui singur partid politic este profund inadecvată standardelor pe care trebuie să le respecte o jurisdicție constituțională. Ea este de natură să genereze îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, element fundamental al justiției constituționale”, își continuă argumentarea președinții curților de apel.

Ei consideră că standardele de independență, imparțialitate și transparență aplicabile magistraților se aplică inclusiv judecătorilor CCR.

Un scandal similar în 2018, tot cu Tănăsescu protagonistă

„În acest context, prezintă relevanță și precedentul din anul 2018, când doamna Elena-Simina Tănăsescu, astăzi președinte al Curții Constituționale, la acel moment consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în urma controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale”, se mai spune în comunicatul semnat de președinții curților de apel din Alba-Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceva, Tîrgu-Mureș și Timișoara, cărora li s-a alăturat și președintele Curții Militare de Apel București.

Episodul la care se referă comunicatul a avut loc pe vremea când Tănăsescu era consilier al președintelui Klaus Iohannis. Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu afirma, în iunie 2018, că fost căutat de consilierul prezidenţial Simina Lăzărescu, ce i-a spus că se pune în discuţie revocarea sa, după ce un ONG i-a cerut acest lucru preşedintelui Iohannis.

„N-aş putea băga mâna în foc ce s-a vrut, dar bănuiesc că asta s-a vrut, să mi se spună că ai o problemă”, spunea Lăzăroiu.

Administrația Prezidențială a negat existența unor presiuni asupra lui Lăzăroiu, însă Simina Tănăsescu a demisionat. „Având însă în vedere că este inadmisibil ca la nivelul opiniei publice să planeze orice suspiciune că ar fi fost posibilă o încercare de imixtiune în activitatea Curții Constituționale, pentru a nu prejudicia instituția Președintelui României, doamna Elena-Simina Tănăsescu a înaintat astăzi, 20 iunie a.c., Președintelui Klaus Iohannis demisia din funcția de consilier prezidențial”, anunța Palatul Cotroceni.

Cum a izbucnit scandalul

Site-ul stiripesurse.ro a scris, vineri, că Simina Tănăsescu ar fi avut o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

La scurtă vreme după publicarea articolului, liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir a postat un mesaj pe Facebook prin care a cerut explicații din partea președintei CCR, în contextul în care Curtea va dezbate pe 17 august sesizarea de neconstituționalitate depusă de PNL și USR privind proiectul de lege despre integritatea în funcțiile publice.

„Întâlnirea de taină din biroul președintelui Senatului pentru salvarea lui Fritz. Ce a căutat azi președinta CCR în biroul domnului Abrudean să se întâlnească cu Bolojan? „Întâmplător”, doamna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI”, a scris Zamfir.

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins „ferm și categoric” speculațiile legate de discutarea sesizărilor adresate CCR „în afara cadrului strict legal”, fără să precizeze clar dacă întrevederea cu Bolojan a avut loc sau nu.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.