Ucraina speră ca liderul chinez și cel american să exercite „presiune” asupra președintelui rus pentru a pune capăt războiului, a declarat miercuri șeful diplomației de la Kiev, Andrii Sîbiga, în ajunul summitului trilateral fără precedent între Vladimir Putin, Xi Jinping și Donald Trump la Shenzhen, scrie AFP.

„Atât Statele Unite, cât și China exercită o influență decisivă asupra Rusiei, în special în contextul încetării agresiunii și al încheierii războiului”, le-a spus Sîbiga jurnaliștilor, la Kiev.

„Sperăm și ne așteptăm ca acesta să fie tonul adoptat în cadrul acestei discuții: exercitarea de presiuni asupra Rusiei pentru ca aceasta să pună capăt războiului”, a adăugat ministrul ucrainean de Externe.

Războaiele din Ucraina și Iran și proliferarea nucleară se numără printre subiectele care ar putea fi discutate joi la Shenzhen, când președinții american Donald Trump, rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping se vor întâlni. Totuși, momentan nu există o agendă clară sau un consens cu privire la problemele care vor fi discutate, notează agențiile EFE și Agerpres.

Această întâlnire trilaterală fără precedent, sugerată inițial de Kremlin și confirmată ulterior de toate părțile, China fiind ultima care a făcut acest lucru, este evenimentul principal al summitului liderilor Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC), care a început miercuri la Shenzhen, cu toate că întâlnirea va avea loc pe marginea APEC.

Xi l-a primit pe Trump la scara avionului

Xi Jinping l-a primit miercuri pe Donald Trump, la scara avionului Air Force One la sosirea republicanului în metropola Shenzhen din sud-estul Chinei, pentru ca ulterior să îl îmbrățișeze într-un gest protocolar mai călduros decât de obicei.

Președintele Chinei a așteptat la scara avionului care l-a adus la Shenzhen din Filipine pe liderul de la Casa Albă, l-a salutat și l-a îmbrățișat, manifestând o apropiere neobișnuită, după ce liderul american a insistat să îl numească „prieten”.

Aceasta este a treia întâlnire față în față din acest an a celor doi președinți.

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Trump l-a primit pe Xi la scara avionului la începutul vizitei sale de stat în SUA de la sfârșitul lunii septembrie, însă la sosirea președintelui american la Beijing în luna mai, vicepreședintele Han Zheng a fost cel cel care a condus ceremonia de bun venit la scara avionului Air Force One.

Xi nu a mers personal să îi întâmpine pe niciunul din cei peste 15 lideri care au aterizat la Shenzhen în aceste zile pentru a participa la summitul liderilor APEC care va începe în această seară cu o cină de gală.

În relațiile complexe dintre SUA și China, acest tip de gesturi protocolare și de organizare sunt analizate cu atenție și servesc pentru a măsura temperatura apropierii relații dintre cei doi lideri.

Trump a sosit miercuri pentru a participa joi la sesiunea plenară a APEC și pentru a avea o întâlnire bilaterală cu omologul chinez într-un complex de lux din capitala tehnologică a Chinei.

Onorurile la sosirea au inclus obișnuitele cântece interpretate de tineri, gardă militară de gală și covor roșu.

Întâlnirea bilaterală de joi va fi marcată de măsurile recente ale Washingtonului de a restricționa și mai mult accesul companiilor chineze la cipuri avansate americane sau ale celor mai apropiați aliați ai săi, precum Taiwanul sau Coreea de Sud, în dezvoltarea strategică a inteligenței artificiale.

Trump ar putea insista asupra necesității de a normaliza exporturile chineze de metale rare și de a crește importurile de produse agricole americane ca o cale de a consolida armistițiul comercial cu Beijingul.

Joi, Donald Trump și Xi Jinping se vor întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, care a avut miercuri discuții bilaterale cu președintele chinez la Shenzhen.