Președintele chinez Xi Jinping l-a primit miercuri pe omologul său rus Vladimir Putin la Shenzhen, unde este așteptat în cursul zilei și Donald Trump, în perspectiva unui summit fără precedent, dar cu perspective incerte, care va avea loc joi, scrie AFP.

Xi și Putin s-au întâlnit pentru discuții la mijlocul zilei în polul tehnologic din sudul Chinei, cu ocazia unei reuniuni a liderilor celor 21 de membri ai Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a relatat presa de stat din China și Rusia.

Liderii celor două puteri asiatice vor avea joi, la ora 8:30, ora României, o întâlnire fără precedent cu Trump, urmărită cu cea mai mare atenție într-o perioadă marcată de multiple crize la nivel mondial, în special de către actorii îngrijorați de eventuale înțelegeri în detrimentul lor, precum Ucraina, Europa sau Taiwan, notează France Presse.

Desfășurarea summitului a stârnit comparații cu o „Ialta 2”, cu referire la conferința din 1945 la care au participat liderii americani, britanici și sovietici ai vremii, care a pus bazele dominației sovietice asupra Europei de Est și a trasat viitoarele linii de front ale Războiului Rece.

Experții avertizează însă că summitul ar putea să nu ducă la prea multe rezultate.

Vladimir Putin a declarat că se așteaptă la o întâlnire „de mare utilitate”, într-un discurs ținut miercuri dimineață în fața unor oameni de afaceri la Shenzhen.

Agenda summitului istoric, neclară

Participarea liderul de la Kremlin marchează revenirea sa la o întâlnire diplomatică în prezența liderilor occidentali după aproape cinci ani.

Putin a asigurat că sancțiunile occidentale impuse Moscovei de peste 10 ani nu au reușit să „distrugă” economia țării sale și a respins politicile bazate pe „izolare” și „ultimatumuri”.

Agenda summitului trilateral este neclară. China, care a păstrat mult timp discreția cu privire la organizarea acestuia, nu a precizat conținutul său, cu excepția „păcii mondiale” și a „stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”.

Trump a indicat că intenționează să discute despre denuclearizare și despre războiul din Iran, înainte de a declara luni că se va aborda și subiectul Ucrainei. Kremlinul a invocat memoria celui de-al Doilea Război Mondial pentru a promova summitul, fără a preciza ordinea de zi a acestuia.

Președintele SUA a adăugat o doză suplimentară de incertitudine, evocând posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un cu ocazia vizitei sale în China. Kim Jong Un „ar dori” să se deplaseze și el la Shenzhen, a spus Donald Trump.

Atacuri în Golf și Crimeea

Summitul coincide cu noi violențe în Golf. Marți, Statele Unite au lansat atacuri aeriene împotriva insulei iraniene Qeshm, afirmând că au vizat o bază de rachete, după ce Republica Islamică a atacat o bază americană din Bahrain.

Ucraina, la rândul său, a avariat grav podul din Crimeea în cadrul unui atac extrem de simbolic.

Putin a sosit în China în noaptea de marți spre miercuri. Trump este așteptat în cursul după-amiezii, venind din Filipine, unde s-a deplasat pentru un alt summit, cel al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).