PressOne: Influenceri de pe TikTok care au trecut brusc de la monden și tutoriale de make-up la videoclipuri de susținere pentru AUR și Călin Georgescu

Mai mulți influenceri de pe TikTok care postau conținut apolitic au devenit, la finalul anului 2024, creatori de conținut de propagandă pentru partidul AUR. Ei neagă că ar fi fost plătiți și susțin că au făcut toate clipurile din convingere, scrie PressOne.

Un editor video care a lucrat pentru „departamentul de propagandă” AUR a susținut, pentru PressOne, că partidul coordonează influenceri racolați pe TikTok. Coordonatori sunt deputatul Mugur Mihăescu și Robert-Mihail Uleia, un tânăr din București care face parte din organizația de tineret a partidului. Cei doi neagă existența departamentului.

PressOne a identificat mai mulți influenceri care au peste 10.000 de urmăritori pe TikTok și care postează aproape non-stop conținut pro-AUR și pro-Călin Georgescu.

Până să fie ales președinte Nicușor Dan, iar România să aibă un nou guvern, majoritatea videoclipurilor erau despre anularea alegerilor din decembrie 2024. După alegerile din mai 2025, conținutul s-a concentrat aproape exclusiv pe ce fac Nicușor Dan, Ilie Bolojan și miniștrii coaliției de guvernare.

Mulți dintre influenceri par să fi avut aceeași evoluție în ceea ce privește conținutul postat pe TikTok, notează PressOne. Ei au devenit activi cu mult timp înaintea alegerilor de anul trecut și au adunat urmăritori prin clipuri care n-au nicio legătură cu politica: momente muzicale, dansuri, tutoriale de make-up, reacții la evenimente din lumea muzicală, păreri despre vedete și alți influenceri.

Este un fenomen observat și de Expert Forum, într-un raport despre efectul „rețelelor inautentice” de pe TikTok asupra alegerilor prezidențiale din 2025.

„Totodată, menționăm existența unei practici încă nedocumentate riguros, dar recurent observabile, prin care conturi dezvoltate inițial pentru scopuri non-politice (ex: beauty, meme, satiră) sunt convertite ulterior în pagini politice. Acest tip de reconversie a audienței este dificil de urmărit în lipsa unui istoric public al activității contului”, arată raportul.

De la „pro-europeană” la „suveranistă”

Influencerița „antisystemqueen0” sau „mihaela.asg_” are peste 108.000 de urmăritori pe contul ei pricipal și peste 65.000 de oameni pe cel secundar. În spatele celor două conturi se află Mihaela Dragomir, o maseuză care lucrează pentru un centru balnear/de recuperare medicală din Eforie Sud. A devenit virală pe TikTok odată cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Înainte de evenimentele de atunci, tânăra era activă pe un al treilea cont, „illuminati.queen_”, unde posta conținut preponderent umoristic, fără legătură cu politica.

După anularea alegerilor prezidențiale, Mihaela se prezenta mai întâi ca o „pro-europeană” și susținătoare a Elenei Lasconi. Participa la proteste anti-Georgescu și râdea de „boții georgiști” din comentarii.

În ultimele zile ale anului trecut, Mihaela a devenit una dintre susținătoarele lui Călin Georgescu. Se înscrie în organizația locală a AUR și postează clipuri în care-i învață pe oameni cum să folosească aplicația partidului pentru a se informa corect.

În videoclipurile ei face aluzie la o carte în care se spune atât de mult „adevăr” încât riscă să fie banată de pe TikTok dacă îi menționează numele – Mein Kampf, cartea scrisă de Adolf Hitler – și postează clipuri în care insultă și amenință evreii.

„Am și eu o întrebare. La ce v-ați aștepta să spună un jidan care nici măcar nu este român. Nu este nici creștin-ortodox, nu are nici nume românesc. Nicușor este diminutivul de la Nicolae. Nicolae e nume românesc, Nicușor nu este”, susține tânăra într-un clip pe TikTok, despre Nicușor Dan.

Citiți investigația PressOne aici.