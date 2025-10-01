Presupuşi membri Hamas, arestați la Berlin. „Plănuiau atacuri anti-evreieşti în Germania”

Trei presupuşi membri ai Hamas, suspectaţi că au achiziţionat arme destinate „atacurilor mortale împotriva instituţiilor israeliene sau evreieşti din Germania”, au fost arestaţi miercuri la Berlin, după cum a anunţat parchetul federal german, informează News.ro citând agenția France Presse.

În timpul arestării celor pe care parchetul îi consideră „operatori străini” ai Hamas, „au fost descoperite o puşcă de asalt AK-47, mai multe pistoale şi o cantitate mare de muniţie”, precizează Parchetul.

Procuratura identifică cei trei bărbaţi ca fiind Abed Al G. şi Ahmad I., doi „cetăţeni germani”, precum şi Wael F. M., „născut în Liban”. Contactat de AFP, Parchetul a indicat că nu a putut încă stabili cu certitudine naţionalitatea acestuia din urmă.

Potrivit Parchetului, aceştia se dedicau „cel puţin din vara anului 2025” achiziţionării de „arme de foc şi muniţie” în Germania pentru mişcarea islamistă palestiniană.

Ei vor fi prezentaţi joi unui judecător de instrucţie care va decide asupra cererilor de arest preventiv emise de Parchet.

Atacul lansat de Hamas împotriva Israelului la 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul, a provocat moartea a 1.219 persoane, în majoritate civili, potrivit unui bilanţ întocmit pe baza datelor oficiale.

Ofensiva israeliană de represalii a provocat 66.148 de morţi în Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor furnizate de Ministerul Sănătăţii condus de Hamas, considerate fiabile de ONU.

Conflictul din Orientul Mijlociu are o rezonanţă specială în Germania, din cauza responsabilităţii ţării în Holocaust. Berlinul este şi astăzi unul dintre cei mai mari susţinători ai Israelului, iar cancelarul Friedrich Merz a afirmat recent, foarte emoţionat, că doreşte să facă „tot ce îi stă în putinţă pentru a permite evreilor să trăiască, să se bucure şi să studieze fără teamă în toată Germania”.

Germania nu s-a alăturat ţărilor occidentale care au recunoscut recent la ONU statul palestinian.