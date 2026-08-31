Presupusul atacator armat de la festivalul de muzică rave din Elveția a fost prins de poliție

Poliția elvețiană a anunțat luni că a arestat un suspect în vârstă de 43 de ani în legătură cu un incident armat soldat cu victime, produs în weekend la un festival de muzică rave din orașul Aarau, transmite Reuters.

O italiancă în vârstă de 22 de ani a fost ucisă, iar alte cinci persoane au fost rănite în urma atacului armat care a avut loc la evenimentul organizat într-un hipodrom acoperit, la primele ore ale zilei de duminică.

Poliția a declanșat o operațiune de amploare și a precizat luni după-amiaza că a arestat un elvețian în vârstă de 43 de ani, suspectat că a comis atacul, la scurt timp înainte de ora 01:00, în noaptea de duminică înspre luni.

„Investigațiile privind circumstanțele exacte ale incidentului, precum și contextul acestuia și posibilul motiv, sunt în desfășurare. În această etapă, se presupune că a fost implicat un singur autor”, a transmis poliția din cantonul Aargau într-un comunicat.

Mobilul atacatorului din Elveția, o necunoscută

Poliția a declarat duminică că investighează mai multe mobile pentru atacul armat, inclusiv o tentativă de împușcătură în masă, un act de terorism și o motivație criminală necunoscută.

Cartușele găsite la locul faptei indicau folosirea a două gloanțe cu calibru diferit, posibil provenite de la un pistol și de la o a doua armă, de dimensiuni mai mari, despre care poliția a spus că ar putea fi o pușcă de asalt.

Ziarul elvețian Blick a scris că aceste focuri de armă au fost trase înainte de ora 03:00 (04:00 în România) la „Aarauer Rave”, un festival anual de muzică techno care a adunat aproximativ 3.500 de persoane la hipodromul din Aarau între ora 15:00 sâmbătă și ora 02:00 duminică.

Toate persoanele rănite sunt rezidenți elvețieni cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani