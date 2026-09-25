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Actualitate

Pretextul sub care a fost arestat la Moscova un cunoscut expert în sistemul electoral rusesc. Anterior, fusese declarat „agent străin”

Viorela Marin
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Un tribunal din Moscova l-a plasat pe cunoscutul analist politic Alexander Kynev, expert în sistemul electoral rusesc, în arest preventiv vineri, sub pretextul de „trafic de droguri”, la câteva zile după alegerile legislative fără opoziţie, câştigate de partidul de guvernământ Rusia Unită.

Politologul Alexander Kynev (51 de ani), declarat anterior de către autorităţi drept „agent străin”, este acuzat de trafic de droguri „la scară mare”, riscând până la 20 de ani de închisoare, relatează agențiile France Presse și Agerpres.