Partidul pro-Kremlin câștigă din nou alegerile parlamentare din Rusia. Rezultatele exit-poll

Rusia Unită, partid pro-Kremlin, a câștigat atent controlatele alegeri pentru Duma de Stat, conform rezultatelor exit-poll de duminică, citate de AFP.

Rezultatele publicate de Centrul de cercetare a opiniei publice (VCIOM) al statului rus plasează Rusia Unită la un scor de 49,4%, un scor similar cu cel obținut la scrutinul din 2021.

Partidul Comunist este creditat cu 14,2% din voturi, în timp ce naționaliștii din Partidul Liberal-Democrat (LDPR) sunt plasați la un scor de 10,7%.

Rusia Unită a câștigat fiecare rundă de alegeri parlamentare începând din 2003, potrivit Euronews.

De vineri până duminică, rușii au fost așteptați la urne pentru a-i alege pe cei 450 de deputați din Duma de Stat, precum și pe legiuitorii regionali și pe guvernatorii din 11 regiuni.

Totuși, în Rusia, capacitatea cetățenilor de a alege este de fapt extrem de redusă, spun experții citați de publicația independentă The Moscow Times. Programele electorale ale principalelor partide sunt, în linii mari, similare și susțin în mare măsură politicile Kremlinului.

Alegerile din Rusia, denunțate de Consiliul Europei

Vineri, Platforma de dialog cu forțele democratice ruse a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) declara că scrutinul parlamentar rus pare să fie un „simulacru de alegeri care vor da naștere unui parlament artificial” ce nu trebuie să fie recunoscut de comunitatea internațională.

Tot vineri, un purtător de cuvînt al Comisiei Europene (CE), Christian Wigand, a reclamat „represiunea sistematică şi instituţionalizată” în care au loc alegerile legislative în Rusia.

În cazul rușilor aflați în exil, care au mers să voteze în țările în care s-au stabilit, starea de spirit a fost marcată de resemnare și optimism deopotrivă.

Fostul deputat rus Boris Nadejdin, care nu a fost lăsat să candideze împotriva lui Vladimir Putin în 2024, a declarat că este important ca rușii să meargă la vot „chiar și în cazul acestor alegeri deformate”, într-un interviu acordat pentru publicul HotNews.

„Este important să mergem la alegeri. Chiar și în cazul acestor alegeri deformate din Rusia”, a declarat Nadejdin, aflat acum în exil în Franța.