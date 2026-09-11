Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric. O nouă creștere semnificativă și la motorină. Cât costă astăzi carburanții la benzinăriile din România

Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru, atingând un maxim istoric. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9,97 lei, scrie Economica.net. Și prețul motorinei a continuat să urce.

Prețul benzinei a crescut vineri cu 9 bani pe litru în stațiile Petrom și OMV.

La Petrom, benzina standard costă 9,91 lei litrul, iar la OMV, 9,97 lei litrul.

Și motorina standard s-a scumpit cu 9 bani pe litru și se apropie de pragul de 10,5 lei, în benzinăriile OMV Petrom.

Celelalte lanțuri mari încă nu au crescut prețurile, conform Economica.

Cât costă benzina în București vineri, 9 septembrie:

Petrom: 9,91 lei

OMV: 9,97 lei

Rompetrol: 9,88 lei

MOL: 9,88 lei

Lukoil: 9,88 lei

SOCAR: 9,88 lei

Cât costă motorina vineri, 9 septembrie: