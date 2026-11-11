Preţul benzinei în SUA a scăzut sub 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, pe fondul ieftinirii petrolului

Preţul mediu al benzinei obişnuite în Statele Unite a coborât marţi sub pragul de 4 dolari pe galon pentru prima dată din iulie, ajungând la 3,9788 dolari, potrivit datelor Asociaţiei Americane a Automobiliştilor (AAA). Benzina s-a ieftinit cu aproximativ 17 cenţi faţă de săptămâna precedentă şi cu aproape 39 de cenţi comparativ cu luna trecută, relatează CNBC, citat de news.ro.

Scăderea preţurilor la pompă vine după o încetinire semnificativă a inflaţiei în sectorul energetic. Potrivit Biroului american de Statistică a Muncii, preţurile energiei au crescut cu 0,7% în octombrie, faţă de un avans de 5,2% în septembrie. În cazul benzinei, creşterea lunară a încetinit de la 9,1% la 1%.

Analiştii Bespoke Investment Group atrag atenţia că ieftinirea carburanţilor este favorizată atât de scăderea cotaţiilor petrolului, cât şi de reducerea sezonieră a cererii.

”Deşi preţurile mai mici ale petrolului au contribuit la ieftinirea benzinei, este perfect normal ca preţurile carburanţilor să scadă în această perioadă a anului”, au explicat aceştia.

Marţi, petrolul Brent, referinţa pieţei internaţionale, a coborât temporar sub 90 de dolari pe baril pentru prima dată din august. Declaraţiile preşedintelui Donald Trump au alimentat speranţele privind încheierea conflictului dintre Statele Unite şi Iran, care durează de aproape nouă luni.

Reluarea treptată a livrărilor de petrol din Golful Persic contribuie, de asemenea, la reducerea presiunilor asupra preţurilor. Potrivit estimărilor ING, exporturile de ţiţei din regiune, inclusiv transporturile prin conducte, au revenit la aproximativ 80-85% din nivelurile înregistrate înaintea războiului.

”Pieţele energetice rămân sub presiune, deoarece speranţele privind detensionarea situaţiei din Orientul Mijlociu reduc primele de risc geopolitic. Petrolul şi-a continuat declinul pe măsură ce livrările din Golf şi-au revenit”, au arătat analiştii ING.

Guvernatorul Rezervei Federale Christopher Waller a avertizat însă că şocurile energetice ar putea avea efecte mai persistente asupra inflaţiei decât înaintea pandemiei. El a subliniat că, deşi preţurile energiei au scăzut în ultima perioadă, acestea rămân considerabil peste nivelurile de la începutul anului, iar impactul final asupra inflaţiei va depinde de evoluţia lor pe termen mai lung.