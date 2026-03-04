Războiul din Iran. Primele scumpiri din benzinăriile din România: prețul carburanților a crescut brusc miercuri dimineață

Prețul benzinei și motorinei a crescut miercuri dimineață cu 15 bani pe litru, potrivit informațiilor din aplicația Monitorul Prețurilor la carburanți, analizate de HotNews. Unele sortimente de diesel premium au depășit chiar și pragul psihologic de 9 lei, iar cea mai ieftină benzină standard costă peste 8 lei.

O majorare de 15 bani aplicată dintr-o singură dată este semnificativă, în contextul în care, de regulă, creșterile de preț sunt de aproximativ 5 bani pe litru. Aceasta este prima scumpire în benzinării de la declanșarea războiului din Iran.

Prețurile diferă de la un lanț de benzinării la altul, dar și de la o stație la alta din cadrul aceleiași companii, în funcție de costurile de operare ale fiecăreia.

Spre exemplu, în benzinăriile din București, nu se mai găsesc carburanți sub 8 lei pe litru. La Petrom Drumul Taberei și Lukoil Ghencea, benzina standard este 8,11 lei pe litru, iar la OMV costă 8,19 lei.

Benzina premium, folosită în special pentru mașinile de putere mare, costă 8,68 lei la Petrom, 8,81 la Lukoil și 8,93 lei la OMV.

Motorina standard a depășit și ea 8,4 lei și costă la Lukoil și Petrom 8,42 lei pe litru.

Sortimentele premium de motorină au trecut în unele stații de pragul de 9 lei pe litru. La OMV Timișoarei motorina premium OMV Maxx Motion costă 9,5 lei. Sortimentul din aceeași gamă la Rompetrol Ghencea costă 8,89 lei, la Petrom Drumul Taberei este 8,84 lei, iar la Lukoil este 8,79 lei.

Ministrul Energiei: Există riscul ca prețul carburanților să ajungă la 10 lei

Specialiștii se așteaptă ca prețurile în benzinării să ajungă la 10 lei pe litru, dacă se va prelungi războiul din Iran și prețul petrolului va continua să crească.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a admis marți că există riscul să ajungem în acest scenariu, deși, cu o zi înainte, spusese că aceste estimări sunt „minciuni sfruntate”.

„În momentul de față, dacă barilul de petrol va ajunge la 120-130 dolari, atunci da, există acest risc. Și dacă va mai creşte în continuare preţul la tona de motorină există, din nefericire, acest risc”, a spus Ivan.

În România, la pompă, 50-55% din prețul final sunt taxe colectate de către stat, adică acciza și TVA.

Cotațiile petrolului Brent, de referință pentru piața europeană, au urcat miercuri dimineață la 83 de dolari pe baril, față de 72 de dolari pe baril la finalul săptămânii trecute.