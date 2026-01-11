Prețul celebrității pe TikTok: Ce a pățit un adolescent de 16 ani care a vandalizat mașini în direct, în Drobeta Turnu-Severin

Un adolescent în vârstă de 16 ani a vandalizat două mașini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok.

IPJ Mehedinți a anunțat duminica aceasta că adolescentul s-a urcă pe capota a două mașini staționate pe o stradă din municipiu Drobeta-Turnu Severin și prin lovirea cu picioarele a provocat pagube, potrivit Agerpres.

Din imaginile distribuite pe rețelele sociale se observă cum adolescentul respectiv a acționat după ce a fost provocat de un alt băiat, printr-o transmisie pe rețeaua TikTok.

„Din verificările efectuate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie, ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staționate aparținând a doi bărbați de 61, respectiv 34 de ani. Prejudiciul urmează a fi stabilit ulterior”, a transmis IPJ Mehedinți.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, pentru infracțiunea de distrugere. Cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare, mai menționează sursa citată.

Sursă foto: Dreamstime.com