Prețul cu care s-a vândut în Italia o trufă de un kilogram, la o licitație internațională

La Alba, în apropiere de Torino, a fost organizată cea de-a 27-a ediție a unei licitații mondiale de trufe, interesul cel mai mare stârnindu-l o trufă de 1,009 kilograme, scrie AFP.

Trufa albă de peste un kilogram a fost adjudecată de către un cumpărător din Hong Kong care a plătit 110.000 de euro.

O altă trufă, cu o greutate de 402 grame, a fost vândută unui bărbat care a fost prezent fizic la eveniment și care s-a prezentat drept „un profesor chinez”. Prețul plătit a fost de 16.000 de euro.

Fiecare dintre cele patru trufe scoase la vânzare a fost vândută împreună cu două sticle de vin de Piemont, regiunea din nordul Italiei în care a avut loc licitația.

Cu fiecare an, licitația de trufe s-a extins pe plan internațional, astfel că s-a putut licita de la distanță și din Brasilia, Londra, Macao și Vilnius, pe lângă orașele care au deja tradiție de participare la eveniment, precum Hong Kong, Bangkok și Viena.

Banii adunați la aceste eveniment sunt întotdeauna către opere de binefacere, atât în Italia, cât și în străinătate, iar de la prima licitație, din 1999, în jur de 7.200.000 de euro au finanțat un spital în Africa, resinserția socială a tinerilor toxicomani sau educația copiilor din suburbiile orașelor din America Latină. La licitația din 2025, s-au strâns 502.000 de euro.

Căutată de gurmanzi și bucătari din toată lumea, trufa albă de Alba, cea mai apreciată din lume, este o ciupercă care crește sub pământ în simbioză cu unii arbori de a căror rădăcină se atașează.

„Tuber magnatum Pico”, numele științific al trufei albe, crește în soluri care rămân răcăroase și umede atât în perioada de germinare, cât și în ce de maturizare a plantei.