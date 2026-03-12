Prețul la motorină pentru transportatori: Guvernul pregătește o măsură specială pentru evitarea scumpirilor în lanț

Un proiect de Hotărâre de Guvern, pus joi în dezbatere publică de către Ministerul Finanțelor, prevede prelungirea schemei de ajutor de stat pentru transportatori destinată compensării creșterii prețului la motorină. Ministerul Finanțelor invocă votalitatea pieței petrolului și al tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Potrivit proiectului, perioada de acordare a sprijinului ar urma să fie extinsă până la 30 aprilie 2027, pentru motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

Măsura vine pe fondul creșterilor și fluctuațiilor semnificative ale cotațiilor internaționale ale petrolului, generate de războiul din Iran.

Prețul motorinei în benzinăriile din România ar putea ajunge la 9,78 de lei peste două săptămâni, foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei, dacă autoritățile nu iau nicio măsură, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Specialiștii au ajuns la acest rezultat în urma aplicării unei formule matematice care include prețul petrolului, cotațiile diesel, marjele companiilor, costurile din lanțul logistic, precum și acciza și TVA colectate de stat.

Guvernul susține că este o măsură pentru evitarea scumpirilor în lanț

Potrivit documentului, incertitudinile privind continuitatea fluxurilor de petrol din zona Golfului Persic au dus la reacții imediate pe piețele energetice și financiare, reflectate în majorări și volatilitate accentuată a prețului țițeiului.

În aceste condiții, costurile operatorilor de transport, puternic dependente de prețul combustibililor, au crescut semnificativ.

Nota de fundamentare arată că în lipsa unei intervenții, transportatorii ar putea să își alimenteze vehiculele în alte state unde există scheme de sprijin mai generoase, ceea ce ar afecta competitivitatea firmelor românești și ar genera distorsiuni concurențiale.

Totodată, creșterea costurilor de transport ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar afecta mai multe sectoare economice.

„Mai multe state membre au introdus mecanisme temporare de sprijin sau scheme de compensare pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la combustibili asupra operatorilor economici, în special în sectorul transporturilor”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Compensare mai mare decât creșterea accizei

Actuala schemă a fost introdusă prin HG 1094/2025 și acordă transportatorilor un ajutor de stat sub formă de grant pentru motorina utilizată. În prezent, sprijinul este acordat pentru facturile emise până la 31 martie 2026, iar schema este valabilă până la 31 iulie 2026.

Proiectul de act normativ propune extinderea perioadei de eligibilitate a facturilor până la 31 decembrie 2026, precum și ajustarea bugetului schemei.

În același timp, Ministerul Finanțelor susține, prin nota de fundamentare, că majorarea accizei la motorină în două etape, la 1 august 2025 și 1 ianuarie 2026, prin Legea nr. 141/2025, a dus la o creștere totală a accizei de 0,487 lei pe litru. În schimb, ajutorul de stat acordat transportatorilor este de 0,85 lei pe litru, depășind nivelul majorării fiscale.

În aceste condiții, proiectul prevede modificarea formulării din actul normativ în vigoare, astfel încât schema să fie definită drept „compensarea creșterii prețului la motorină”, și nu doar a majorării accizei.

Monitorizare trimestrială a pieței

Proiectul introduce și un mecanism de monitorizare periodică a evoluțiilor din piața petrolului. Astfel, Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii vor realiza analize trimestriale privind condițiile pieței și contextul economic.

În funcție de rezultate, autoritățile vor putea ajusta valoarea ajutorului de stat pentru a menține intervenția proporțională cu evoluțiile reale ale pieței energetice.