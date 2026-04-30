Prețul motorinei a crescut din nou astăzi la două dintre cele mai mari rețele de benzinării. A treia zi la rând. Paradoxul de la Rompetrol
Cel mai mare lanț de benzinării din România, Petrom, a scumpit joi prețul motorinei standard, scrie site-ul Economica. Și OMV a făcut la fel.
Joi la amiază, litrul de motorină standard era cu 20 de bani mai scump ca în urmă cu o zi și costa 9.58 lei/litru. Prețul benzinei standard a rămas neschimbat – 8.72 lei/litru.
Este cea de-a treia zi consecutivă în care Petrom scumpește prețul carburanților.
Și OMV a majorat prețul la motorină. Tot cu 20 de bani, 9.67 lei/litru.
Cât costa benzina standard:
- Petrom – 8.72 lei/litru
- OMV – 8.82 lei/ltru
- MOL – 8.89 lei/litru
- SOCAR – 8.79 lei/litru
- Rompetrol – 8.98 lei/litru
- Lukoil – 8.99 lei/litru
Cât costă benzina premium:
- Petrom – 9.2 lei/litru
- OMV – 9.45 lei/ltru
- MOL – 9.52 lei/litru
- Rompetrol – 8.21 lei/litru
- Lukoil – 9.69 lei/litru
De remarcat că la Rompetrol, benzina premium este mai ieftină decât cea standard.
Cât costă motorina standard
- Petrom – 9.58 lei/litru
- OMV – 9.67 lei/ltru
- MOL – 9.47 lei/litru
- SOCAR – 9.49 lei/litru
- Rompetrol – 9.52 lei/litru
- Lukoil – 9.79 lei/litru
Cât costă motorina premium
- Petrom – 10.35 lei/litru
- OMV – 10.49lei/ltru
- MOL – 10.27 lei/litru
- Rompetrol – 10.19 lei/litru
- Lukoil – 10.61 lei/litru