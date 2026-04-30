Prețul motorinei a crescut din nou astăzi la două dintre cele mai mari rețele de benzinării. A treia zi la rând. Paradoxul de la Rompetrol

Cel mai mare lanț de benzinării din România, Petrom, a scumpit joi prețul motorinei standard, scrie site-ul Economica. Și OMV a făcut la fel.

Joi la amiază, litrul de motorină standard era cu 20 de bani mai scump ca în urmă cu o zi și costa 9.58 lei/litru. Prețul benzinei standard a rămas neschimbat – 8.72 lei/litru.

Este cea de-a treia zi consecutivă în care Petrom scumpește prețul carburanților.

Și OMV a majorat prețul la motorină. Tot cu 20 de bani, 9.67 lei/litru.

Cât costa benzina standard:

Petrom – 8.72 lei/litru

OMV – 8.82 lei/ltru

MOL – 8.89 lei/litru

SOCAR – 8.79 lei/litru

Rompetrol – 8.98 lei/litru

Lukoil – 8.99 lei/litru

Cât costă benzina premium:

Petrom – 9.2 lei/litru

OMV – 9.45 lei/ltru

MOL – 9.52 lei/litru

Rompetrol – 8.21 lei/litru

Lukoil – 9.69 lei/litru

De remarcat că la Rompetrol, benzina premium este mai ieftină decât cea standard.

Cât costă motorina standard

Petrom – 9.58 lei/litru

OMV – 9.67 lei/ltru

MOL – 9.47 lei/litru

SOCAR – 9.49 lei/litru

Rompetrol – 9.52 lei/litru

Lukoil – 9.79 lei/litru

Cât costă motorina premium