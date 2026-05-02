Surpriza de astăzi de la pompă. Cum au evoluat prețurile benzinei și motorinei

Lukoil a scumpit benzina standard azi cu 15 bani pe litru, potrivit informațiilor din aplicația Monitorul Prețurilor a Consiliului Concurenței citate de Economica.net. Scumpiri de 13 bani au fost înregistrate și la benzinăriile MOL.

Cu o zi înainte, au fost înregistrate creșteri de prețuri în stațiile Petrom și OMV.

Sâmbătă, potrivit datelor citate de Economica, benzina a sărit pragul de 9 lei pe litru, iar acolo unde asta nu s-a întâmplat, prețul este foarte aproape. Prețul motorinei crește și el spre pragul de 10 lei.

Astfel, benzina se vindea la Petrom pentru 8,92 lei, OMV – 9,02 lei, Rompetrol – 8,98 lei, MOL – 9,02 lei, Lukoil – 9,14 lei și SOCAR -8,99 lei.

Prețul la motorină

Cele mai scumpiri au loc tot la Lukoil, care a adăugat 15 bani pe litru la motorina standard față de ziua de ieri. MOL a scumpit și ea motorina standard cu 15 bani pe litru, iar SOCAR cu 10 bani pe litru.

Potrivit datelor citate, prețuril motorinei la Petrom este de 9,73 lei, OMV – 9,82 lei, Rompetrol – 9,67 lei, MOL – 9,82 lei, Lukoil – 9,94 lei și SOCAR – 9,79 lei.