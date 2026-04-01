Prețurile apartamentelor după un prim trimestru complicat. „Situația se poate complica și mai tare din cauza efectelor războiului din Golf”

Prețurile apartamentelor noi au avansat lent în ultima lună în marile orașe din România, în timp ce prețurile locuințelor vechi bat în mare parte pasul pe loc. București, Iași și Timișoara se remarcă printr-o evoluție mai accelerată, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

• Prețul mediu solicitat de proprietari și dezvoltatori la nivel național pentru apartamentele scoase la vânzare a depășit, în premieră, luna trecută pragul de 2.000 euro/mp util.

• Segmentul nou al pieței rezidențiale bucureștene este cel mai dinamic din țară în privința prețurilor. Cumpărătorii plătesc cu 24% mai mult față de începutul primăverii trecute.

• Cluj-Napoca atinge noi recorduri, dar o decelerare semnificativă a avansului observat la nivelul prețurilor poate fi observată pe plan local. Alte orașe mari din țară recuperează tot mai mult din diferențele de preț înregistrate în ultimii ani.

• O tendință similară de frânare a ritmului de creștere înregistrat la nivelul prețurilor apartamentelor poate fi observată în Brașov și Constanța, piețe puternic influențate de reducerea apetitului investițional pe fondul climatului economic actual.

• Lansarea unor noi etape de dezvoltare în proiecte ample și demararea vânzărilor pentru o serie de ansambluri rezidențiale noi, unele țintind segmentul premium, crește rapid prețurile în Iași și în Timișoara. Pe piața ieșeană se depășește, pentru prima oară, pragul de 2.000 euro/mp util.

• Cele mai mari scumpiri pot fi observate în ultimul an în cazul apartamentelor vechi din București (14%), Constanța (11%) și Timișoara (10%). Proprietarii clujeni și brașoveni au scumpit, însă, locuințele cel mai puțin, cu doar 8%.

• Cele mai ieftine apartamente vechi pe care le poți cumpăra într-unul dintre marile orașe din țară pot fi găsite în Timișoara. La polul opus se află Cluj-Napoca.

• Ultimul an aduce scumpiri cuprinse între 7%-16% pe piețele rezidențiale secundare din țară.

“În momentul de față, există o diferență evidentă între așteptările cumpărătorilor și cele ale dezvoltatorilor. Pe termen scurt, situația se poate complica și mai tare din cauza efectelor războiului din Golf asupra costurilor de construcție. Nu întâmplător, piețele cele mai dinamice sunt de fapt cele mai accesibile raportat la venituri: Timișoara, București, Iași. Contrar așteptărilor, prețurile nu scad, pentru că se menține un echilibru între cerere și ofertă în piață. În șantierele pe care le vedem astăzi se construiesc apartamentele în cea mai mare parte contractate deja“, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

București: Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele noi din Capitală a ajuns, în martie, la 2.541 euro/mp util, după un avans cu aproape 2% față de luna februarie. Bucureștiul înregistrează cele mai consistente scumpiri pe acest segment de piață în rândul marilor orașe din țară în comparație cu începutul primăverii trecute, mai exact cu 24%.

Această creștere a prețurilor o depășește cu mult pe cea observată local în perioada similară anterioară. În martie 2025, cumpărătorii găseau apartamente noi la vânzare în București cu un preț mediu cu 16% mai mare decât în martie 2024, potrivit Indicelui Imobiliare.ro, instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară.

În cazul apartamentelor din blocuri vechi, prețul mediu solicitat a ajuns la 2.212 euro/mp util și este cu 14% mai mare decât cel practicat de proprietarii bucureșteni în luna martie a anului trecut.

Cluj-Napoca: Prețurile solicitate pentru apartamentele din Cluj-Napoca ating noi recorduri. Pe segmentul nou s-a depășit, în luna martie, pragul de 3.400 euro/mp util. Avansul este, însă, unul lent menținându-se sub 1% față de februarie. Pe piața locală se observă o încetinire semnificativă în creșterea prețurilor. Cumpărătorii plătesc cu 7% mai mult pentru a face o achiziție imobiliară decât în martie anul trecut. În intervalul similar anterior pe piața rezidențială locală se înregistra un avans cu 13%.

Indicele Imobiliare.ro evidențiază o evoluție ușor mai rapidă a prețurilor în cazul locuințelor vechi. Discutăm despre un avans cu 1% în ultimele 31 de zile și cu 8% comparativ cu martie 2025, până la 3.290 euro/mp util.

Brașov: Apartamentele noi din Brașov se vând cu un preț mediu de 2.723 euro/mp util, după un avans cu 1% în ultima lună. Pe plan local se poate observa o frânare puternică în evoluția prețurilor, odată cu reducerea apetitului investițional în contextul economic actual. În comparație cu începutul primăverii trecute prețurile au fost majorate cu 9% față de 18% în intervalul similar anterior. În perioada martie 2025-martie 2024, scumpirile înregistrate pe segmentul nou erau cele mai mari observate în rândul principalelor centre urbane monitorizate prin Indicele Imobiliare.ro.

O tendință similară se înregistrează și pe piața veche. Locuințele aflate în blocuri vechi sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 2.222 euro/mp util, apropiat de cel practicat în București.

Constanța: O încetinire a ritmului de creștere înregistrat la nivelul prețurilor apartamentelor noi a putut fi observată și în Constanța, o altă piață atipică a cărei evoluție este influențată de interesul investitorilor în proprietățile disponibile local. De altfel, în orașul de pe malul Mării Negre prețurile au avansat cel mai puțin în ultimele 12 luni, cu doar 4%, până la 2.096 euro/mp util. În perioada similară anterioară evoluția pozitivă înregistrată pe plan local (13%) era apropiată de cea observată în Cluj-Napoca și considerabil mai rapidă decât cea apărută pe segmentul nou al pieței ieșene sau timișorene.

Prețul mediu solicitat pentru locuințele vechi din Constanța a ajuns la 1.964 euro/mp util până la finele lunii trecute. Proprietarii au scumpit apartamentele mai mult decât dezvoltatorii, mai exact cu circa 11% în 12 luni, acesta fiind al doilea cel mai mare avans înregistrat pe acest segment de piață în rândul orașelor monitorizate de Indicele Imobiliare.ro. Majorările țin aproape în totalitate pasul și cu ritmul de creștere înregistrat în intervalul martie 2025-martie 2024.

Iași: Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele noi din Iași ajunge la 2.042 euro/mp util. Piața ieșeană este una dintre cele mai dinamice, înregistrând conform Indicelui Imobiliare.ro un avans cu 15% la nivelul prețurilor în 12 luni, al doilea cel mai mare după cel observat în București.

În perioada similară anterioară pe plan local majorările se mențineau sub 10%. Această evoluție este influențată de modificările apărute la nivelul ofertei. Dezvoltatorii imobiliari continuă extinderea unor proiecte ample și scot la vânzare unități noi cu un preț mediu mai mare decât cel înregistrat în urmă cu doi ani. În luna martie a anului 2024, apartamentele noi din Iași puteau fi cumpărate cu 1.629 euro/mp util.

Apartamentele vechi se mențin, însă, unele dintre cele mai ieftine disponibile în marile orașe din țară. Prețul mediu solicitat de proprietari este de 1.941 euro/mp util, stagnând în ultima lună. Tendința înregistrată pe segmentul rezidențial nou nu este observată și în cazul locuințelor de pe piața veche. Dacă în martie 2025 proprietarii le cereau cumpărătorilor prețuri cu 19% mai mari decât la începutul primăverii anului anterior, în martie 2026 observăm un avans cu doar 9% al prețului mediu solicitat în comparație cu intervalul similar al anului trecut.

Timișoara: Prețurile avansează rapid pe segmentul nou al pieței rezidențiale și în Timișoara. Pe parcursul lunii trecute s-a înregistrat o medie de 2.189 euro/mp util, după un avans care a depășit ușor 2% față de februarie, cel mai consistent consemnat de Indicele Imobiliare.ro în rândul centrelor urbane majore monitorizate. Într-un an, cumpărătorii au ajuns să achite cu 12% mai mult pentru a face o achiziție imobiliară într-un bloc nou.

Tendința accentuată de creștere a prețurilor poate fi observată comparând scumpirile din ultimul an cu cele înregistrate în intervalul martie 2025-martie 2024. Atunci, pe plan local vedeam cel mai mic avans din marile orașe, cu doar 5%. Acest trend poate fi explicat prin numărul tot mai mare al dezvoltatorilor imobiliari care văd potențialul orașului de pe Bega și lansează aici proiecte moderne, o pondere tot mai importantă având-o în ofertă unitățile premium.

Apartamentele vechi din Timișoara rămân, în schimb, cele mai ieftine disponibile cumpărătorilor în marile orașe din țară. Prețul mediu solicitat a fost luna trecută de 1.875 euro/mp util. Și pe piața veche se observă scumpiri semnificative în ultimul an, cu 10%. Ritmul de creștere este la nivelul prețurilor mai mare decât cel înregistrat în Cluj-Napoca (8%) sau în Brașov (8%).

Evoluția prețurilor apartamentelor pe piețele rezidențiale secundare

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în Craiova, indiferent de vechimea acestora, a crescut cu 1% în ultima lună ajungând la 2.178 euro/mp util. Cumpărătorii achită cu 16% mai mult decât acum un an pentru a face o achiziție imobiliară.

Apartamentele din Sibiu ies în piață cu un preț mediu de 1.977 euro/mp util. În ultima lună prețurile au stagnat în mare parte. Cu toate acestea, se mențin cu 10% mai mari decât la începutul primăverii trecute.

În Oradea, prețul mediu solicitat pentru apartamentele listate la vânzare ajunge, conform Indicelui Imobiliare.ro, la 1.826 euro/mp util, după un avans cu circa 1% în ultima lună și cu 7% în ultimul an.

Chiar dacă pe piața rezidențială locală nu s-au înregistrat schimbări majore pe parcursul lunii martie, apartamentele din Ploiești sunt semnificativ mai scumpe decât în urmă cu un an. Cumpărătorii plătesc cu 12% în plus pentru fiecare metru pătrat din viitoarele lor locuințe. Prețul mediu solicitat a ajuns la 1.361 euro/mp util.