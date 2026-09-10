Prețurile biletelor de avion au în față o creștere „semnificativă”, avertizează șeful Ryanair

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a avertizat joi că prețurile biletelor de avion ar putea înregistra creșteri „semnificative” dacă prețurile petrolului rămân ridicate, în condițiile în care costul în creștere al combustibilului pentru avioane continuă să pună presiune pe industria aeriană, relatează CNBC.

„Ne așteptăm ca prețurile să fie foarte ușor mai mici în al doilea trimestru (din iulie până în septembrie), dar trimestrele din decembrie și martie sunt în întregime sub semnul întrebării”, le-a spus Michael O’Leary reporterilor înaintea adunării generale anuale a companiei.

„Dacă prețurile petrolului rămân ridicate până anul viitor, cred că va exista o creștere semnificativă a tarifelor aeriene și am spera să evităm acest lucru”, a adăugat O’Leary, citat de Reuters.

Prețurile petrolului au crescut ușor joi, în condițiile în care îngrijorările legate de intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra aprovizionării cu energie au menținut petrolul brut Brent peste pragul de 100 de dolari pe baril. Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate au crescut cu 1,4%, până la 97,4 dolari pe baril.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut puternic

Creșterea prețurilor petrolului a făcut ca prețul combustibilului pentru avioane – o sursă esențială de energie pentru companiile aeriene – să crească vertiginos. Acesta se situa ultima dată la 171 de dolari pe baril pentru săptămâna încheiată pe 4 septembrie, în creștere cu 90% față de media din anul precedent, potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian.

O’Leary a declarat în aprilie pentru CNBC că vor exista unele „falimente” în rândul companiilor aeriene mai slabe din Europa, pe măsură ce costul combustibilului pentru avioane devine tot mai greu de absorbit.

Profitul Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați, a scăzut cu 34% în primul trimestru al anului din cauza scăderii numărului de rezervări după izbucnirea războiului dintre SUA și Iran în data de 28 februarie.

Ryanair operează zboruri din mai multe orașe din România, printre care București (Otopeni), Cluj-Napoca și Iași.