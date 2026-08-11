Prețurile la cazare au explodat în Europa înaintea eclipsei totale de soare. Capitala în care o cameră a ajuns la 800 de dolari

Camerele destinate închirierii din capitala Islandei, Reykjavik, costă dublu față de tariful obișnuit, iar Spania se bucură, de asemenea, de un număr mare de rezervări.

Prețurile pentru camerele de la hoteluri au crescut vertiginos în marile orașe europene, pe măsură ce sute de mii de turiști se îndreaptă în masă pentru a admira prima eclipsă totală vizibilă de pe continent în acest secol.

Capitala Islandei, Reykjavik, a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor camerelor de hotel, fiind una dintre puținele locații accesibile de unde se poate observa eclipsa totală înainte de apusul soarelui, miercuri, scrie The Guardian.

Turiștii de acolo au plătit în medie 793 de dolari (587 de lire sterline) pentru a-și asigura o cameră miercuri, o creștere de 98% față de aceeași zi a anului trecut, potrivit informațiilor furnizate de grupul de date din domeniul turismului și ospitalității Lighthouse Intelligence.

Spania se pregătește, de asemenea, pentru un aflux de turiști, fiind unul dintre cele mai bune locuri de pe continentul european pentru observarea eclipsei totale de soare. Ministerul Finanțelor a afirmat luni că se așteaptă ca 460.000 de turiști străini să viziteze țara special pentru a vedea eclipsa.

Tariful pentru o cameră în A Coruña, în nordul Spaniei, a crescut cu 135% față de anul trecut, ajungând la o medie de 451 de dolari, în timp ce prețurile din Mallorca, unde se preconizează că eclipsa va fi vizibilă la orizont, la apusul soarelui, au crescut cu 24%, ajungând la aproximativ 448 de dolari. În Santiago de Compostela și Bilbao, prețurile camerelor de hotel au crescut cu 34%, respectiv 67%.

Cazările din orașele mici și satele aflate pe traiectoria eclipsei, precum și observatoarele improvizate amenajate de pasionații locali, sunt rezervate de luni de zile. Au apărut informații conform cărora turiști americani au participat la schimburi de locuințe cu persoane din regiunea spaniolă Castilla y León, una dintre cele mai bune regiuni pentru observarea eclipsei.

Cu toate acestea, autoritățile din Spania sunt îngrijorate de riscul crescut de incendii, poliția estimând că miercuri vor fi cu 1,5 milioane de deplasări cu mașina mai multe decât de obicei. Acestea au avertizat că temperaturile extrem de ridicate înseamnă că cea mai mică scânteie ar putea duce la incendii forestiere devastatoare, în timp ce traficul ar putea bloca accesul vehiculelor de urgență în cazul în care ar izbucni incendii în zonele rurale.

Autoritățile vor desfășura o operațiune polițienească de amploare și o campanie de siguranță, având în plan mobilizarea a 35.000 de polițiști pentru a contribui la reducerea riscurilor. Virginia Barcones, secretara generală pentru protecție civilă și situații de urgență din cadrul Ministerului de Interne al Spaniei, a declarat: „Am avut o vară extrem de grea în Spania, cu încă o serie de incendii forestiere majore. De aceea trebuie să restricționăm orice fel de activitate care ar putea genera chiar și o scânteie.”

În Spania a fost interzisă parcarea pe benzile de urgență sau în apropierea vegetației uscate, la fel ca și aprinderea grătarelor sau utilizarea artificiilor. Regiunea Valencia și-a închis parcurile naturale și a interzis plimbările pe potecile rurale.

Luni seara, trei incendii de proporții făceau ravagii în provinciile Huelva, Segovia și Huesca. Incendiile au distrus deja aproximativ 200.000 de hectare în acest an – de șase ori mai mult decât la aceeași dată în 2025, potrivit Ministerului Mediului.

Pentru cei care nu pot face deplasarea, agenția spațială americană NASA a instalat patru telescoape de mare putere în micul sat Villalibado din nord-vestul Spaniei, pentru a transmite în direct eclipsa către peste 10 milioane de oameni.