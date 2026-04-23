Prevenția, cea mai simplă formă de grijă de sine

La Medicover, prevenția este în centrul a tot ceea ce facem. Ne dorim să fim alături de pacienți atunci când apare o problem de sãnãtate, dar și prin identificarea din timp a factorilor de risc și a eventualelor afecțiuni, atunci când acestea pot fi tratate mai ușor.

Serviciile noastre nu se opresc la diagnostic și tratament. Punem accent și pe informare și consiliere, astfel încât fiecare pacient să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu sănătatea lui și să poată lua decizii potrivite.

Prin screening, evaluări personalizate și inițiative de informare, ne propunem să fim un partener de încredere pentru menținerea sănătății și pentru prevenirea bolilor cronice.

Dincolo de tehnologie și de serviciile medicale, ceea ce contează cel mai mult este echipa. Medicii și personalul nostru sunt alături de fiecare pacient cu atenție și responsabilitate, oferind sprijin pentru tratarea afecțiunilor și pentru menținerea unei stări bune de sănătate.

Într-o lume tot mai aglomerată, pachetele Medicover Prime Check, disponibile din această primăvară, au fost gândite ca soluții simple și complete de prevenție. Într-o singură vizită, pacienții pot face investigații esențiale și evaluări relevante pentru starea lor generală de sănătate.

Alegerea unui astfel de pachet înseamnă economie de timp și acces la servicii integrate, dar mai ales șansa de a descoperi din timp eventuale probleme de sănătate. Pachetele sunt disponibile în toată rețeaua Medicover, la nivel național.

Ginecologie/ Lady Prevent

Pachetul ginecologic include investigații importante pentru sănătatea feminină, fiind util pentru depistarea timpurie a afecțiunilor ginecologice sau hormonale. Este recomandat femeilor adulte, pânã în 45 de ani.

Screening Urologie

Pachetul urologic se adresează sănătății aparatului urinar și a prostatei. Prin consultații, ecografii și analize specifice, pot fi identificate din timp diferite afecțiuni. Este recomandat mai ales după vârsta de 45 de ani sau în prezența simptomelor.

Screening Cardiologie

Pachetul cardiologic evaluează riscul cardiovascular și include investigații precum EKG, ecocardiografie și consult de specialitate. Este important pentru că multe afecțiuni cardiovasculare evoluează fără simptome evidente. Este recomandat în special după 30 de ani sau în prezența factorilor de risc.

Prevenția înseamnă grijă pentru viitor. Este una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a rămâne sănătos și de a avea mai mult control asupra propriei stări de bine.

