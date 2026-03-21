Previziune sumbră pentru „orașul aurului”: În Dubai, brandurile de lux din întreaga lume se confruntă cu o criză de proporții

Șefii mărcilor de lux se tem că un război de lungă durată va afecta vânzările într-un oraș important pentru viitorul industriei luxului, potrivit The New York Times.

Situat la baza celei mai înalte clădiri din lume, Dubai Mall este de obicei un spațiu vibrant unde clienții înstăriți cumpără ceasuri Rolex, genți Hermès sau pantofi Ferragamo. Aici, un ou Fabergé poate fi achiziționat chiar și cu 80.000 de dolari.

Dubaiul a devenit cel mai puternic motor de creștere pentru comerțul de profil din regiune. Conform estimărilor băncii americane de investiții Morgan Stanley, jumătate din vânzările de bunuri de lux din Orientul Mijlociu provin din Emiratele Arabe Unite, majoritatea tranzacțiilor fiind concentrate în Dubai.

Însă, la aproape trei săptămâni de la izbucnirea conflictului dintre SUA-Israel și Iran, numărul cumpărătorilor din uriașul centru comercial de lângă Burj Khalifa a scăzut considerabil. În jurul prânzului, doar câțiva rezidenți mai puteau fi văzuți cu achiziții noi de la Louis Vuitton, în timp ce majoritatea magazinelor, deși deschise, rămâneau goale.

Impactul atacurilor asupra turismului și comerțului

Atacurile din Iran au spulberat aura de invulnerabilitate a Dubaiului, un oraș promovat timp de decenii ca un refugiu sigur, luxos și atractiv fiscal pentru elita globală într-o zonă marcată de instabilitate.

Loviturile cu drone au avariat Aeroportul Internațional din Dubai și au cauzat un incendiu la hotelul Burj Al Arab, unde prețul unei suite poate depăși 20.000 de dolari pe noapte. În acest context, turismul s-a oprit brusc, în timp ce vizitatorii blocați au căutat soluții urgente pentru a părăsi emiratul.

Această situație a generat o criză majoră pentru brandurile de lux. Potrivit unui raport realizat de firma de analiză financiară Bernstein Research, se estimează că vânzările de profil din Orientul Mijlociu se vor reduce la jumătate în luna martie, pe fondul prăbușirii numărului de turiști străini.

„Dacă această situație este de scurtă durată, Dubaiul și-ar putea recăpăta gloria de odinioară, iar aceasta nu va fi decât o mică umbră”, a declarat Luca Solca, analist la Bernstein. „Dacă războiul continuă, atunci lucrurile nu vor sta așa.”

Scena comercială din Dubai este dominată de două centre opulente: Dubai Mall și Mall of the Emirates. Acestea găzduiesc multe case de modă europene de top, precum Chanel, Gucci și Saint Laurent, primind împreună peste 140 de milioane de vizitatori în fiecare an.

„Nu știm ce se va întâmpla”

Conducătorii din industria de profil din Europa și Statele Unite sunt însă îngrijorați de faptul că un război prelungit ar putea pune în pericol vânzări de bunuri de lux în valoare de miliarde de dolari.

„Nu știm ce se va întâmpla, dar sperăm că va fi de scurtă durată”, a declarat Andrea Guerra, directorul executiv al Prada, investitorilor într-o conferință telefonică, pe fondul escaladării atacurilor iraniene în țările din Golful Persic.

Deși Orientul Mijlociu reprezintă o mică parte din vânzările globale, cheltuielile semnificative din această regiune au susținut piața mondială, în timp ce vânzările au stagnat în alte părți din Asia și Europa în ultimii doi ani. Chalhoub Group, un distribuitor de lux cu sediul în Dubai, declarase anul trecut că acest sector este „de neoprit”, vânzările din regiune urmând să crească cu 6% în 2024.

Conglomerate precum LVMH au petrecut ani de zile cultivând relații în Dubai. În 2014, președintele companiei, Bernard Arnault, a zburat în Emirate pentru o recepție cu conducătorul Dubaiului, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. De atunci, LVMH a deschis numeroase magazine și urmează să inaugureze un complex turistic Cheval Blanc pe o insulă privată.

Apetitul pentru consum este confirmat și de un raport din 2025 al Visa, care arăta că aproximativ unul din nouă rezidenți din Dubai a făcut cel puțin o achiziție de lux la fiecare trei luni — o pondere mai mare decât în New York, Londra sau Paris.

În ciuda acestui potențial, atacurile recente au forțat liderii emirați să viziteze Dubai Mall pentru a transmite un mesaj de calm, în timp ce locuitorii urmăreau interceptările de rachete.

Sentimentul de incertitudine este resimțit direct de puținii cumpărători rămași. Rachel Duzan, o expatriată care conduce o companie de evenimente, a povestit că nu a putut găsi o pălărie Dior deoarece livrările fuseseră oprite.

„Știu că n-ar trebui să fac cumpărături. Dar nu mă pot abține”, a spus aceasta, după ce a decis să cumpere în schimb o geantă Jacquemus.