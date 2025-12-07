Prezență de sub 1% la 7 secții de votare din București, până la ora 19. Nicio secție nu a trecut de 50%

Proces electoral pentru alegerea primarului general al capitalei la o secție de votare din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Toate secțiile de votare unde prezența este de sub 1% se află în Sectorul 3 al Capitalei, potrivit datelor afișate pe site-ul Autoritățiile Electorale Permanente, consultate de HotNews la ora 19.00.

La secția de votare 380 de la Colegiul Național „Matei Basarab” unde au votat 13 persoane din cele 2.398 de persoane înscrise pe listele permanente, în timp ce la secția de votare 660 de la Școala Gimnazială nr.78 au votat 10 persoane din 1.752.

Topul secțiile de votare cu cea mai slabă prezență

Până la ora 19.00, nicio secție de votare din București nu trecea de 50% prezență de vot. Cele mai mari procente se înregistrau secția 459 de la Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” din Sectorul 3, urmată de secția 988 de la Școala Gimnazială nr.128.

Topul secțiile de votare cu cea mai ridicată prezență

Până la ora 19.00, au votat 29,61% dintre bucureștenii cu drept de vot, față de 32,59% în scrutinul în care Nicușor Dan câștiga al doilea mandat.