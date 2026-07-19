Prezenţa lui Trump la finala Cupei Mondiale creează aglomerație la stadion. Cozi lungi și ore de așteptare pentru suporteri

Suporterii se confruntă cu cozi lungi pentru a intra pe stadionul New York/New Jersey din Statele Unite, pe fondul măsurilor de securitate sporite pentru finala Cupei Mondiale de fotbal 2026.

Spania va întâlni Argentina pe acest stadion cu o capacitate de 82.500 de locuri, meciul urmând să înceapă la ora locală 15:00 (22:00 în România).

Măsurile de securitate au fost întărite, în parte, deoarece preşedintele american Donald Trump va fi prezent la finală – singurul meci de la Cupa Mondială pe care îl va urmări în persoană, relatează News.ro.

Ca urmare, Serviciul Secret al SUA a preluat responsabilitatea asigurării securităţii pentru acest meci, ceea ce duce la aşteptări îndelungate pentru suporteri la intrarea pe stadion.

BBC Sport a aflat că oamenii sunt nevoiţi să stea la coadă aproximativ două ore.

An incredible line to get into the stadium. Security checks are taking longer than usual due to President Trump’s arrival. pic.twitter.com/V8j8pfpEfc — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 19, 2026

Spectatorii trec prin scanere ca la aeroport

La stadion există două niveluri de securitate, gestionate atât de Serviciul Secret, cât şi de Administraţia pentru Securitatea Transporturilor (TSA).

Aceasta din urmă este de obicei responsabilă de securitatea aeroporturilor din Statele Unite, iar suporterii şi reprezentanţii presei trebuie să treacă prin scanere similare celor din aeroporturi.

Un reprezentant al presei a declarat că, după ce a ajuns la una dintre intrări, i s-a spus să se îndrepte către o altă coadă, deoarece la acea poartă nu erau disponibili câini de securitate pentru a verifica bagajele.

BBC Sport a aflat de asemenea, de la voluntarii Cupei Mondiale prezenţi la faţa locului, că numărul persoanelor care au sosit devreme înaintea meciului a fost mult mai mare decât la cele şapte meciuri anterioare disputate pe acest stadion.

Porţile s-au deschis pentru suporteri la ora locală 11:00, cu patru ore înainte de începerea meciului, iar alte porţi au fost deschise sporadic pentru a fluidiza aglomeraţia.

În acest moment, nu se preconizează nicio întârziere a începerii meciului sau vreo altă întrerupere a acestuia.