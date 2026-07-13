Prezență surpriză la reuniunea Coaliției pentru Voință de la Paris. A fost invitată de Emmanuel Macron

Pentru prima dată de la formarea Coaliției pentru Voință, Republica Moldova va fi prezentă la una din ședințele liderilor europeni. Maia Sandu va merge luni la Paris la invitația președintelui francez, a anunțat Administrația Prezidențială de la Chișinău, citată de news.ro.

Coaliţia de Voinţă este un format de coordonare politică şi diplomatică, coprezidat de Franţa, Germania şi Regatul Unit, care reuneşte 37 de state, majoritatea europene. Scopul Coaliţiei este sprijinirea Ucrainei şi asigurarea unei păci juste şi durabile după încheierea armistiţiului, pentru a preveni o nouă agresiune.

„Participarea R. Moldova la Coaliţia de Voinţă este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea ţării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfinţită în Constituţie: coaliţia este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte şi alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma şi amploarea contribuţiei sale, în conformitate cu cadrul său constituţional”, precizează comunicatul Preşedinţiei moldovene.

Preşedintele Emmanuel Macron va coprezida, luni, la Paris, alături de prim-ministrul britanic şi de cancelarul german, summitul Coaliţiei de Voinţă, la Hôtel national des Invalides, în prezenţa, printre alţii, a preşedintelui ucrainean Volodomir Zelenski.

„Cu o frontieră comună de 1.222 km, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina şi pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei şi securitatea R. Moldova sunt strâns legate: o pace justă şi durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova şi pentru întregul continent”, arată comunicatul Preşedinţiei de la Chişinău.

Mizele întâlnirii de la Paris

La reuniune va participa și Nicușor Dan, care, după ce va avea dimineață consultări cu partidele pentru un nou guvern la Cotroceni, va fi prezent începând cu ora 17:00 la întâlnirea Coaliției de Voință ce se va ține la Domul Invalizilor din Paris, potrivit Administrației Prezidențiale de la București.

Întâlnirea de luni din Franța are loc la doar câteva zile după summitul NATO de la Ankara, care a avut ca scop demonstrarea unității transatlantice și a sprijinului pe termen lung pentru Ucraina.

Zelenski a solicitat în weekend eforturi sporite pentru a furniza Ucrainei mijloace de apărare aeriană, după ce Rusia a lansat sâmbătă noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei, ucigând opt persoane și rănind alte zeci.