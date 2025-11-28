ULTIMA ORĂ Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană / Ce i-a propus premierul maghiar

Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin în ciuda războiului de peste graniță, a ajuns vineri la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin despre livrările de petrol și gaze și despre războiul din Ucraina, scriu Reuters și Kommersant.

Ungaria rămâne dispusă să ofere un loc de desfășurare pentru negocierile ruso-americane, a declarat vineri, la Moscova, prim-ministrul ungar Viktor Orbán, în cadrul unei întâlniri cu liderul rus la Kremlin.

„Întâlnirea noastră de astăzi oferă ocazia de a confirma că Ungaria este dispusă să ofere o platformă pentru astfel de negocieri”, a declarat Orbán la începutul întâlnirii cu liderul rus.

„Suntem dispuși să contribuim la finalizarea cu succes a acestui proces”, a adăugat el.

Vladimir Putin a răspuns că ar fi în continuare încântat să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Putin și Trump au convenit în octombrie să se întâlnească în capitala Ungariei, dar Trump a anulat ulterior întâlnirea, afirmând că nu dorește să piardă timpul.

Putin s-a întâlnit vineri cu Orbán la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace din Ucraina.

„Cunoaștem poziția dvs. echilibrată în ceea ce privește problema ucraineană”, i-a spus liderul rus prim-ministrului ungar.

Budapesta a cerut UE să susțină planul de pace favorabil Rusiei și a făcut lobby împotriva susținerii financiare și militare oferite Kievului, în vreme ce a criticat sancțiunile împotriva Moscovei.

„Cu greu putem evita acest lucru”

Orbán a subliniat anterior că la Moscova va discuta despre aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaze naturale, precum și despre eforturile de pace în Ucraina.

Premierul maghiar a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria depinde în continuare în mare măsură de energia rusă, în pofida eforturilor Uniunii Europene de a reduce această dependență.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de petrol și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a declarat vineri ministerul de externe al țării într-un comunicat.

Orbán și-a dezvăluit planul de a se întâlni cu Putin într-un interviu video pe pagina sa de Facebook, adăugând: „Mă duc (la Moscova) pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei este asigurată pentru iarnă și pentru anul viitor”.

Când a fost întrebat dacă eforturile de pace din Ucraina vor fi, de asemenea, pe ordinea de zi, Orbán a răspuns: „Cu greu putem evita acest lucru”.

Derogare de la sancțiunile SUA, oferită de Trump

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de la sancțiuni în această lună pentru a utiliza petrolul și gazul rusesc, după ce Orbán a insistat pentru o amânare în timpul unei întâlniri amicale cu președintele Donald Trump la Washington.

Ungaria a semnat, de asemenea, un pact de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite.

Acordul prevede ca Ungaria să cumpere combustibil nuclear și tehnologie din SUA pentru a stoca combustibilul uzat la o centrală nucleară construită de Rusia, cunoscută sub numele de Paks I.

Compania rusă Rosatom construiește o extindere a centralei, un proiect din 2014 care a suferit întârzieri semnificative.

Presiuni maghiare în favoarea planului de pace favorabil Rusiei

În ultimele zile, Ungaria a făcut presiuni asupra liderilor europeni, cerându-le să aprobe planului inițial de pace în 28 de puncte propus de SUA, un plan considerat a fi foarte favorabil Moscovei.

Într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de Politico, chiar premierul Viktor Orbán a solicitat UE să semneze termenii propunerii americane în 28 de puncte, care ar prevedea ca Ucraina să renunțe la teritoriu și să-și reducă la jumătate forțele armate, oferind în schimb Washingtonului o cotă de 50% din profiturile obținute din reconstrucția țării.

„Europenii trebuie să sprijine imediat și necondiționat inițiativa de pace a Statelor Unite”, a scris Orbán. „Pe lângă sprijinirea președintelui SUA, trebuie să lansăm fără întârziere negocieri autonome și directe cu Rusia”, a plusat el.

În același timp, Orbán a afirmat în scrisoare că Ungaria „nu susține acordarea de către Uniunea Europeană a niciunui ajutor financiar suplimentar Ucrainei, sub nicio formă” și „nu este de acord cu luarea unei astfel de decizii în numele și în cadrul UE”.