Dronele căzute în Letonia provoacă demisia prim-ministrei Evika Silina și prăbușirea guvernului de la Riga

Coaliția de guvernare de la Riga s-a destrămat după demiterea ministrului Apărării Andris Spruds, ca urmare a incidentului de securitate ce a avut loc în urmă cu o săptămână, scrie Reuters.

Prim-ministra letonă Evika Silina a anunțat joi că va demisiona, antrenând prăbușirea guvernului de coaliție, cu puțin timp înainte de alegerile programate pentru luna octombrie.

„Demisionez, dar nu renunț”, a declarat ea, la puțin timp după decizie.

Președintele leton Edgars Rinkevics, care are sarcina de a numi un șef al guvernului, se va întâlni vineri cu toate partidele parlamentare.

Silina, membră a partidului de centru-dreapta Noua Unitate, a rămas miercuri fără majoritate în parlament, după ce partidul de stânga Progresiștii a anunțat că își retrage sprijinul.

Retragerea Progresiștilor a urmat demiterii ministrului apărării Andris Spruds, membru al acestui partid, în urma prăbușirii a două drone ucrainene rătăcite peste o instalație de stocare a petrolului.

Silina a fost cea care a cerut demisia lui Spruds duminică dimineaţă, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul Raivis Melnis din armata letonă în funcţia de nou ministru al apărării.

Dronele au căzut în Letonia în urmă cu o săptămână, avariind patru rezervoare de petrol goale la o instalație de depozitare din Rezekne, la aproximativ 40 km de granița cu Rusia.

Dronele au fost probabil lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia, a declarat la momentul respectiv ministrul apărării Andris Spruds.

Duminica aceasta, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat că dronele erau într-adevăr ucrainene şi că au pătruns în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia”.