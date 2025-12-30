Prima apariție a lui Ilie Bolojan după boicotul de la CCR. Premierul participă ACUM la ultima ședința de guvern din an. Declarații la finalul întâlnirii

Guvernul s-a reunit marți în ultima şedinţă din 2025. Pe ordinea de zi a Executivului se află mai multe proiecte de acte normative, inclusiv unele măsuri temporare în domeniul justiției. La finalul ședinței, premierul Bolojan va susține declarații de presă.

Programată inițial pentru ora 17:00, ședința a fost amânată cu o oră. Premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă la finalul ședinței de guvern. Declarațiile vor fi transmise LIVE pe canalele oficiale ale Guvernului.

HotNews va prezenta cele mai importante declarații ale premierului.

Aceasta va fi prima apariție publică a lui Ilie Bolojan după boicotul de la CCR. Proiectul privind pensiile speciale ale magistraților a fost amânat din nou după ce patru judecători din partea PSD nu s-au prezentat la discuțiile de luni. Asta după ce duminică aceiași judecători părăsiseră ședința. Astfel, reforma privind pensiile speciale ale magistraților nu va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, așa cum scrie în proiectul de lege asumat de premierul Bolojan în Parlament.

Ce discută Executivul azi

Pe ordinea de zi este inclus un proiect de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri temporare în domeniul justiției. Asta prevede „Instituirea unui text tranzitoriu care să prevadă prelungirea cu încă 2 ani (respectiv inclusiv pentru anii 2026 şi 2027) a dispoziţiei potrivit căreia durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie admişi la Institutul Naţional al Magistraturii în anii 2026 şi 2027 să rămână de 2 ani”.

De asemenea, se va discuta un proiect privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2026

Executivul discută și despre amânarea cu încă șase luni a prevederii potrivit căreia românii care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire trebuie să-și instaleze și repartitoare de căldură, altfel riscă amenzi de până la 1.000 lei.

Tot astăzi se discută în Guvern și despre menținerea la valoarea actuală de 456 lei a ajutorului anual acordat veteranilor și văduvelor de război.