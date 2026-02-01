Sari direct la conținut
Prima casă cu lift din București. Superba vilă Sacha Roman, azi Casa Madrigal, și istoria ei

Casa Madrigal. Google Street View

Construită  în 1924, ă într-un amestec de stiluri-  bizantin, neo-românesc și gotic, Casa Sacha Roman este dintre cele mai frumoase case istorice din București 

Acum sediu al corului Madrigal, clădirea  din Dealul Mitropoliei s-a redeschis publicului relativ recent – în primăvara anului trecut.

Citește, pe B365.ro, povestea acestei clădiri bijuterie, prima reședință privată din București care a avut lift dela bun început.

