Prima casă cu lift din București. Superba vilă Sacha Roman, azi Casa Madrigal, și istoria ei
Construită în 1924, ă într-un amestec de stiluri- bizantin, neo-românesc și gotic, Casa Sacha Roman este dintre cele mai frumoase case istorice din București
Acum sediu al corului Madrigal, clădirea din Dealul Mitropoliei s-a redeschis publicului relativ recent – în primăvara anului trecut.
Citește, pe B365.ro, povestea acestei clădiri bijuterie, prima reședință privată din București care a avut lift dela bun început.
