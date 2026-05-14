Prima căsătorie homosexuală, recunoscută în Polonia. Decizie luată în urma hotărârii Curții de Justiție a UE

Polonia a anunţat joi că a recunoscut pentru prima dată o căsătorie homosexuală încheiată într-un alt stat din Uniunea Europeană, transmite AFP, preluate de Agerpres.

Primarul Varşoviei, Rafal Trzaskowski, a declarat presei că instituţia pe care o conduce a efectuat prima transcriere a unui act care dovedeşte căsătoria respectivă.

Curtea Administrativă Supremă (NSA) din Polonia a decis în martie că statul polonez trebuie să recunoască o căsătorie înregistrată în UE, chiar dacă legislaţia naţională nu acoperă căsătoriile homosexuale. Instanţa a transpus astfel în jurisprudenţa poloneză o hotărâre din noiembrie 2025 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Cei doi soţi înregistraţi joi, Jakub Cupriak-Trojan şi Mateusz Trojan, au confirmat că au primit un exemplar din certificatul de căsătorie. „Ne bucurăm şi sperăm că următoarele transcrieri, aşteptate de multe cupluri, vor fi efectuate fără întârzieri inutile”, au declarat ei pentru site-ul de internet OKO.press.

Revista Replika, publicaţie care sprijină minorităţile sexuale a salutat „un moment istoric şi „care schimbă absolut tot” pentru comunitatea LGBT din Polonia.

Premierul polonez Donald Tusk conduce o coaliţie politică de centru, în care părerile despre minorităţile sexuale sunt împărţite. El sugerase de marţi că decizia administrativă a municipalităţii capitalei este iminentă şi apreciase că recunoaşterea cuplurilor homosexuale este „înainte de toate o problemă de demnitate umană şi de drepturi ale omului”.

Soţii Trojan s-au căsătorit în 2018 la Berlin şi intenţionau să se stabilească în Polonia, dar primăria Varşoviei a refuzat să le înregistreze starea civilă, deoarece Constituţia Poloniei defineşte căsătoria ca o uniune între un bărbat şi o femeie. Decizia CJUE a permis depăşirea obstacolului administrativ şi pentru ei, şi – teoretic – pentru toţi cei căsătoriţi în alte ţări din UE.

Situaţia rămâne însă neschimbată pentru cetăţenii polonezi de acelaşi sex care vor să încheie o uniune civilă sau o căsătorie în ţara lor: nu există cadrul legal pentru astfel de acte.

Organizaţiile pentru drepturile omului estimează la 30-40.000 numărul de căsătorii homosexuale încheiate de polonezi în străinătate.

Bulgaria, România, Polonia şi Slovacia au rămas singurele state din Uniunea Europeană care nu au legalizat nici căsătoriile homosexuale, nici uniunile civile între persoane de acelaşi sex.

Un sondaj Ipsos de anul trecut a arătat că doar 31% din polonezi susţin legalizarea căsătoriilor homosexuale, însă 61% sunt pentru o formă de recunoaştere legală a uniunilor respective.