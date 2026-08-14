Prima declarație a bărbatului care a ucis cu mașina doi oameni, la Brașov: „Mi-am pierdut cunoștința”

Bărbatul care a lovit cu mașina trei pietoni, pe trotuar, în centrul Braşovului, şi a ucis doi dintre ei, spune că nu știe ce s-a întâmplat, că și-a pierdut cunoștința și că s-a trezit la spital.

În urma accidentului, au murit un tânăr de 25 de ani, din Piatra Neamț și un cetățean german de 34 de ani, în timp ce un alt cetăţean german, de 31 de ani, a fost rănit grav.

„M-am trezit la spital cu poliția lângă mine”

Într-o discuție cu o rudă a tânărului decedat din Piatra Neamț, șoferul a spus că era singur în mașină și că înainte de impact și-a pierdut cunoștința.

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere nu am avut nicio problemă cu permisul. Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștiința, m-am trezit la spital cu poliția lângă mine. Eram singur în mașină. Mi-am pierdut cunoștiința înainte de giratoriu. Am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât este bordura acolo? Cum să zbor cu mașina peste bordura aia? Am fost la spital. Am refuzat internarea, da. Am și eu coaste rupte. Am refuzat, că nu merit să stau să mă trateze. Una e să te doară o coastă, alta e să nu mai fii”, a spus șoferul, potrivit imaginilor Digi24.

Bărbatul, care are 50 de ani, a fost reținut pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Poliția și Parchetul spun că bărbatul are epilepsie și își oprise tratamentul

Anchetatorii au stabilit că bărbatul suferea de epilepsie și că o perioadă a urmat tratament, pe care însă l-a întrerupt voit.

„Actele medicale pe care polițiștii le-au adunat și concluziile medicilor specialiști arată că bărbatul cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică”, a spus Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.

Potrivit sursei citate, șoferul urma un tratament „pe care conștient și l-a întrerupt, deși știa că această întrerupere i-ar putea influența starea de conducere și că în orice moment afecțiunea medicală de care suferea i-ar fi putut agrava situația și calitatea de conducător auto”.

„Vorbim de o afecțiune cronică, care creează convulsii”, a spus Daniel Zontea.

Oficialul Poliției Brașov a confirmat că este vorba despre epilepsie: „În actele medicale pe care le avem la acest moment, rezultă acest diagnostic. Nu putem să spunem momentul exact, dar putem să precizăm că acest lucru era cunoscut de conducătorul auto de mai mulți ani de zile. A urmat un tratament medical o perioadă de timp, după care și-a întrerupt în mod conștient acest tratament”.

Principala ipoteză a anchetatorilor

Dosarul accidentului a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, dată fiind „complexitatea cazului şi intensa mediatizare”, a anunțat procurorul Adrian Radu, citat de News.ro.

„Cercetările au fost atipice faţă de alte accidente rutiere, în sensul că, din primele investigaţii, s-a stabilit că şoferul nu se afla nici sub influenţa alcoolului, şi nici sub influenţa drogurilor, motiv pentru care au fost căutate explicaţii şi s-a stabilit că are un istoric medical, o boală neurologică cronică, cu care a fost diagnosticat acum 18 ani”, a spus procurorul.

Întrebat dacă boala de care suferă este incompatibilă cu statutul de şofer, procurorul a răspuns că „nu este absolut incompatibilă”, dar a subliniat că trebuie „monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul şi motricitatea unei persoane” şi trebuie urmat tratamentul „cu responabilitate”.

„Această boală presupune responsabilitate, tratament şi urmare a tratamentului cu responsabilitate, ceea ce, din verificările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii trei, chiar patru ani cu şoferul, despre care noi avem ca principală supoziţie, bănuială, că a reprezentat cauza principală a accidentului”, a spus procurorul Radu.

Întrebat dacă avusese prescris un tratament medicamentos, Adrian Radu a răspus: „Din cercetările pe care poliţiştii le-au făcut până în prezent, cu ajutorul poliţiei, aceasta este ipoteza de lucru, că nu a urmat un tratament prescris şi care să fi fost monitorizat de un medic curant”.

În 2020 șoferul a fost declarat apt să conducă

Întrebat dacă, în decursul celor 18 ani, vreunul dintre medicii care au constatat şi stabilit afecţiunea, a anunţat poliția pentru retragerea permisului de conducere, procurorul Adrian Radu a spus că în 2020 bărbatul a preschimbat permisul de conducere, „a fost în faţa unor medici, la o clinică din municipiul Braşov, şi a fost declarat apt să conducă”.

Adrian Radu a precizat că ultima reţetă eliberată de către medici în cazul şoferului a fost în 2022.

În legătură cu ipoteza cercetării medicilor care în 2020 l-au declarat apt să conducă, dat fiind că bărbatul are un istoric medical cu o boală gravă, şeful Parchetului Tribunalului Braşov a răspuns:

„Cercetările pot fi făcute în fel şi chip, după cum bine ştiţi. Dar în acelaşi timp ştiţi foarte bine că prescripţia răspunderii penale de dinainte de 2022 ar cam interveni în orice fel de situaţie… Ar fi vorba de un fals intelectual, nu? Într-o astfel de situaţie sau un fals privat şi am putea vorbi şi de prescripţia răspunderii penale”.