Prima declarație a lui Vladimir Putin despre drona căzută la Galați: „Să ne trimită resturile”

Președintele rus Vladimir Putin a pus sub semnul întrebării dacă drona care s-a prăbușit într-un bloc din Galați provenea din Rusia și a sugerat că ar fi putut fi o dronă ucraineană, relatează Reuters.

Putin le-a spus reporterilor că abia aflase de inciden și a cerut ca resturile dronei să fie predate Rusiei, pentru ca Moscova să poată desfășura propria anchetă independentă.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, a declarat Putin, citat de Kyiv Post.

Anterior, Kremlinul a precizat că președintele Vladimir Putin este la curent cu incidentul din România. Rusia va lua în curând măsuri pentru a răspunde deciziei României de a închide consulatul de la Constanța, a declarat și ministerul de Externe de la Moscova, citat de Tass.

România acuză Rusia pentru incident

Incidentul de la Galați în care două persoane au fost rănite s-a produs după ce o dronă rusească Geran-2 a deviat de la traseu și a intrat pe teritoriul României și a lovit un bloc de locuințe din municipiul Galați, a precizat președintele Nicușor Dan într-o declarație de presă la finalul ședinței CSAT.

El a subliniat că „întreaga responsabilitate aparține Rusiei”. „Am avut o dronă rusă Geran 2 care a plecat din Rusia, parte dintr-un roi din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, a adăugat președintele.

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a anunțat Nicușor Dan.

NATO a acuzat vineri Moscova de comportament imprudent și s-a angajat să „apere fiecare centimetru din teritoriul aliaților”, o poziție susținută individual de aliați, inclusiv de SUA, Franța și Germania.

Toate informațiile despre incidentul de la Galați și reacții după prăbușirea dronei în LIVETEXT-ul HotNews