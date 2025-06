Prima delegație din România care închide o sesiune de tranzacționare la London Stock Exchange

Cohorta de companii românești din programul MoonShotX, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu InnovX, a luat parte la un eveniment la Londra, care a marcat o premieră – a fost pentru prima dată când o delegație din România a închis o sesiune de tranzacționare la bursa de la London Stock Exchange.

“Acest moment reprezintă o dovadă a faptului că MoonShotX, programul prin care ne-am propus să ajutăm companiile locale să scaleze, are deja impact internațional. Am demonstrat astfel, încă o dată, că firmele românești au produse și servicii care pot concura cu succes cu cele ale altor companii de renume la nivel global”, a declarat Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate și Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Totodată, ca semn de recunoaștere a contribuției pe care programul MoonShotX a avut-o la diplomația economică, delegația prezentă la eveniment a fost invitată să se semneze în London Stock Exchage Welcome Book.

„Participarea noastră la evenimentul de la London Stock Exchange reflectă recunoașterea internațională a impactului pe care MoonShotX îl are în conectarea ecosistemelor de inovație din România și Marea Britanie.” – Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

O nouă sesiune de scalare internațională pentru companiile românești

Momentul a coincis cu cea de-a treia sesiune de scalare internațională din cadrul MoonShotX, primul proiect de scalare dedicat companiilor mid-corporate din România cu cifră de afaceri între 5 și 50 mil. euro – după evenimentele de la Viena și Washington.

Sesiunea, găzduită de London Stock Exchange, a început cu o serie de discursuri care i-au avut în prim-plan, printre alții, pe Chris Barton, His Majesty Trade Commissioner for Europe, Giles Portman, Ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Laura Popescu, Ambasadoarea României în Marea Britanie și Axel Kalinovski, Head of Central & Southern Europe, London Stock Exchange.

De la piețe de capital, până la diplomație internațională, discursurile au pus accentul pe inovație și pe importanța cooperării internaționale.

De asemenea, companiile românești participante în program au avut ocazia să-și prezinte business-urile în fața a peste 100 de persoane, clienți și potențiali investitori din Regatul Unit.

Totodată, ei au putut afla mai multe despre piața din Marea Britanie și despre avantajul strategic pe care prezența în regiune îl poate avea, din partea mai multor specialiști de sector din cadrul Ambasadei României în Marea Britanie, UK Department for Business and Trade (DPT), Camera de Comerț Româno-Britanică (CCRB), Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Molten Ventures, InnovX și Raiffeisen Bank România.

Ziua s-a încheiat cu o recepție găzduită de Excelența Sa, Laura Popescu, Ambasadoarea României în Marea Britanie, la Institutul Cultural Român din Londra.

