LIVE VIDEO Prima ieșire publică a lui Nicușor Dan în săptămâna în care se așteaptă anunțul privind premierul

Președintele Nicușor Dan participă miercuri la deschiderea unui summit pe tema combaterii dezinformării, organizat în cadrul inițiativei ONG-ului România Imună, la Palatul Cotroceni.

„Participare în deschiderea evenimentului «Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării din cadrul inițiativei România Imună»”, a transmis Administrația Prezidențială.

Evenimentul are loc începând cu ora 09.50. Președintele va susține și un discurs în deschiderea evenimentului.

În paralel, președintele Dan este așteptat în cursul acestei săptămâni să desemneze noul premier. Șeful statului a discutat informal, luni, cu liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

Potrivit surselor HotNews, principalele nume vehiculate pentru funcția de premier sunt sunt cele ale consilierului prezidenţial Radu Burnete, alături de europarlamentarul Eugen Tomac – şi el consilier onorific la Cotroceni, dar şi preşedinte al Partidului Mişcarea Populară.

Un apropiat al fostului președinte Traian Băsescu, Tomac este favorit, iar social-democrații spun că se conturează o susținere pentru el, susțin sursele citate.