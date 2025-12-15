Prima ieșire publică a șefei spionilor britanici: „Exportul de haos este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești”

Șefa Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii, serviciul de spionaj extern cunoscut sub numele de MI6, va avertiza în primul său discurs de la preluarea funcției că Rusia reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”, potrivit Reuters.

Blaise Metreweli l-a înlocuit pe Richard Moore în octombrie, devenind prima femeie șefă a MI6 – o funcție cunoscută public sub numele de cod „C” – în istoria de 116 ani a serviciului.

„(Vladimir) Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială, sprijinul nostru este unul pe termen lung. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susținută”, va declara Metreweli luni, potrivit unor extrase din discursul său.

„Exportul de haos este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești în ceea ce privește acțiunile internaționale, și ar trebui să fim pregătiți ca acest lucru să continue până când Putin va fi forțat să-și schimbe calculele”, a adăugat ea.

Marea Britanie a sancționat mai multe personalități din lumea afacerilor, lideri politici, companii, nave și entități rusești, inclusiv întreaga agenție de informații militare GRU, după ce Rusia și-a început invazia în Ucraina în 2022.

În weekend, Germania a găzduit delegații din SUA și Ucraina pentru discuții privind un acord de încetare a focului, înaintea summitului de luni de la Berlin, la care vor participa lideri europeni.

Metreweli va sublinia, de asemenea, necesitatea intensificării utilizării tehnologiei pentru a combate amenințările la adresa securității Regatului Unit, inclusiv terorismul și războiul informațional.

„Stăpânirea tehnologiei trebuie să pătrundă în tot ceea ce facem. Nu doar în laboratoarele noastre, ci și pe teren, în meseria noastră și, mai important, în mentalitatea fiecărui ofițer. Trebuie să fim la fel de confortabili cu liniile de cod pe cât suntem cu sursele umane, la fel de fluenți în Python pe cât suntem în mai multe limbi”, va afirma ea.

Richard Knighton, șeful forțelor armate britanice, va solicita, de asemenea, într-un discurs separat de luni, o abordare „a întregii societăți” în ceea ce privește apărarea, în contextul incertitudinii și amenințărilor crescânde, și va sublinia probabilitatea crescută ca Rusia să invadeze o țară NATO.