Prima imagine după ce ucrainenii au spus că au distrus un bombardier strategic rusesc. Ce spun experții

Imaginile din satelit confirmă afirmațiile ucrainene privind distrugerea unui bombardier strategic rusesc aflat pe baza aeriană Engels-2, potrivit contului de X AviVector, specializat în astfel de analize.

Acesta a publicat o imagine cu baza aeriană realizată duminică la ora 05:10 UTC (08:10 în România).

„Secțiunea de coadă a avionului Tu-95MS a fost complet distrusă și nu mai poate fi reparată”, apreciază AviVector.

„Două avioane Tu-95MS se aflau la baza aeriană Engels de mult timp și efectuau rotații, operațiuni de întreținere și antrenamente”, potrivit acestui cont de X dedicat imaginilor din satelit ale bazelor aeriene din toată lumea.

🔻 Satellite images of 🇷🇺 Engels-2 Air Base as of July 19, 05:10 UTC



On the night of July 16, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95MS strategic bomber at Engels-2 Air Base.



Two Tu-95MS were at Engels Air Base for a long period of time and conducted rotations,… pic.twitter.com/60707jLmGj — AviVector (@avivector) July 19, 2026

Confirmarea vine după ce președintele Volodimir Zelenski și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au spus că forțele ucrainene au lovit și distrus un bombardier strategic rusesc Tu-95 care se afla la baza aeriană Engels.

Avionul militar Tu-95 fusese utilizat pentru atacurile cu rachete rusești împotriva țării noastre”, a spus Zelenski.

Lovitura a fost reușită pe baza aeriană rusească Engels, aflată la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina.

Operațiunea a fost desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei cu drone de lungă distanță, potrivit unui comunicat SBU.

„Conform datelor preliminare, avionul a suferit avarii critice — partea din spate a fost complet ruptă. Tocmai această aeronavă era utilizată în mod sistematic pentru a lansa atacuri masive cu rachete asupra Ucrainei”, a spus acesta.

Tu-95, care a zburat pentru prima dată în 1952, a fost proiectat inițial pentru misiuni de bombardament nuclear, dar de atunci a fost adaptat pentru a lansa rachete de croazieră.

Fiecare avion poate transporta până la 16 rachete de croazieră Kh-55, Kh-555, Kh-101 sau Kh-102. Motoarele turbopropulsoare ale Tu-95 permit misiuni cu rază lungă de acțiune fără realimentare.