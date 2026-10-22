Prima întâlnire a noului premier cu ambasadorul SUA. Subiectul care a ocupat „un loc important” în discuția de la Palatul Victoria

Premierul Luca Niculescu l-a primit pe ambasadorul american Darryl Nirenberg, joi, la Palatul Victoria, în ceea ce a fost prima întâlnire a celor doi oficiali după votul de învestire de marți.

Luca Niculescu a descris relația cu SUA drept „o prioritate fundamentală” pentru el și pentru noul Guvern.

„Este mai mult decât un parteneriat strategic: este și o relație de prietenie profundă, construită pe încredere, valori și interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate și apărare la economie, energie, infrastructură și educație. Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări și să obținem rezultate concrete, în beneficiul cetățenilor noștri”, a scris premierul, joi, pe Facebook.

El a precizat că l-a felicitat pe ambasadorul Statelor Unite la București „pentru dinamismul cu care promovează relațiile româno-americane în numeroase domenii și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române”.

„Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică”

Luca Niculescu a spus că el și Darryl Nirenberg au vorbit „despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane”, pentru care spune că i-a mulțumit ambasadorului american și pe care și-o dorește „consolidată”.

Un alt subiect, potrivit premierului, a fost reprezentat de „cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române”.

„Un loc important în discuția noastră l-a ocupat dimensiunea economică a parteneriatului. Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiții americane în România, investiții care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice și la crearea de noi locuri de muncă”, a conchis prim-ministrul Luca Niculescu.