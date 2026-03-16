Prima numire făcută de noul lider suprem al Iranului: un general care a condus Gărzile Revoluționare

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, l-a numit pe fostul șef al Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) în funcția de consilier militar, a anunțat luni presa locală, potrivit AFP.

„Generalul Mohsen Rezaei a fost numit consilier militar prin ordinul comandantului suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei”, relatează agenția de știri Mehr.

Și alte instituții de presă iraniene au anunțat această numire.

Este prima numire făcută de noul lider al Iranului anunțată public până acum.

Rezaei, în vârstă de 71 de ani, a condus anterior Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, brațul ideologic al armatei iraniene. De atunci, el a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul sistemului politic iranian.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost numit lider suprem al Iranului la începutul acestei luni, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, care a fost ucis în primul val al atacurilor americane și israeliene, pe 28 februarie.

De atunci, Iranul se află în război cu Statele Unite și Israelul, într-un conflict care s-a extins rapid în Orientul Mijlociu.

Sub conducerea fostului lider suprem, funcția de consilier militar a fost deținută de Yahya Rahim Safavi.

Nu este clar dacă el mai deține această funcție și sub conducerea lui Mojtaba Khamenei.

Decret: Oficialii numiți de Ali Khamenei vor rămâne în funcție momentan

Tot luni, într-un decret scris atribuit noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei a dispus ca oficialii și șefii instituțiilor de stat numiți sub conducerea tatălui său să își păstreze funcțiile și să „își continue activitatea”.

„Ca urmare a solicitărilor primite de la unii manageri și oficiali ai organismelor care au fost numiți direct de liderul martir, anunț prin prezenta că niciunul dintre ei nu are nevoie de reînnoirea numirii pentru moment”, scrie în decretul publicat luni.

Mojtaba Khamenei i-a instruit pe oficiali să își continue îndatoririle pe baza politicilor și îndrumărilor pe care le-au primit în timpul conducerii lui Ali Khamenei, notează publicația din exil Iran International, care relatează de la Londra.