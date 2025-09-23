Prima reacție a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a anunțat că o urmărește penal: „De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni”

Europarlamentara Diana Șoșoacă a avut, marți, o intervenție în direct la România TV, unde a numit decizia Parchetului General de începere a urmăririi sale penale „spectacolul lor de toată jena”. Ea este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară, a anunțat marți Parchetul General.

„Avocata mea a făcut cerere si a demonstrat că nu pot fi prezentă, în condițiile în care nu am dreptul la apărare, drept fundamental. Nu au de ce să mă aducă cu mandat. Eu am trimis justificare si eu, si avocatul. Au primit justificarea. Ăsta este spectacolul lor de toată jena. Eu v-am anunțat de aceste momente de mult timp. În România se desfășoară lupta între globalism și totalitarism”, a susținut Diana Șoșoacă, marți după-amiază la România TV.

Europarlamentara spune că decizia Parchetului General este „de presiune, să-mi fie frică” și să discrediteze partidul pe care aceasta îl conduce, S.O.S. România.

„De abia aștept sa fac pușcărie pentru eliberarea poporului român. De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni”, a mai susținut Șoșoacă.

Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară, a anunțat marți Parchetul General. Procurorii cer Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, lidera SOS România.

Acuzațiile de lipsire de libertate se referă la incidentul din decembrie 2021, când o echipă a postului de televiziune Rai Uno care a mers să îi ia un interviu Dianei Șoșoacă a fost sechestrată în biroul acesteia, au declarat pentru HotNews reprezentanți ai Parchetului.

Șoșoacă a fost chemată marți la Parchet pentru a i se comunica faptul că a fost pusă sub urmărire penală, însă nu s-a prezentat.

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni: